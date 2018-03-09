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ЕК одобрила выделение Украине 1 млрд евро
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ЕК одобрила выделение Украине 1 млрд евро 

Деловая газета «Взгляд» 9 марта 2018
Фото: Reuters
Представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн заявил, что ЕК одобрила предложение о предоставлении Украине 1 млрд евро в рамках программы макрофинансовой поддержки.
«Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой поддержки для Украины объемом в 1 млрд евро, чтобы поддержать реформы», — передает его слова ТАСС.
В декабре 2017 года Еврокомиссия заявила, что не будет перечислять Киеву третий транш макрофинансовой помощи в 600 млн евро в рамках утвержденной в 2015 году программы.
Условием для перечисления этого транша называлась отмена действующего моратория на экспорт леса-кругляка, который не был отменен.
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