ЕК одобрила выделение Украине 1 млрд евро

«Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой поддержки для Украины объемом в 1 млрд евро, чтобы поддержать реформы», — передает его слова ТАСС. Представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн заявил, что ЕК одобрила предложение о предоставлении Украине 1 млрд евро в рамках программы макрофинансовой поддержки.

В декабре 2017 года Еврокомиссия заявила, что не будет перечислять Киеву третий транш макрофинансовой помощи в 600 млн евро в рамках утвержденной в 2015 году программы.

Условием для перечисления этого транша называлась отмена действующего моратория на экспорт леса-кругляка, который не был отменен.