Берлин назвал противозаконными пошлины США

Он отметил, что Берлин воспринял это решение с озабоченностью, тем более, что неоднократно подчеркивал эту позицию.

«Правительство принципиально отвергает одностороннее введение штрафных пошлин, мы считаем их противозаконными», — передает его слова РИА «Новости».

Ранее Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия «в защиту национальной безопасности» страны.