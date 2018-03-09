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Берлин назвал противозаконными пошлины США
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Берлин назвал противозаконными пошлины США 

Деловая газета «Взгляд» 9 марта 2018
Фото: Reuters
Власти ФРГ озабочены решением президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия, эти односторонние действия противозаконны, заявил заместитель официального представителя кабмина Германии Георг Штрайтер.
Он отметил, что Берлин воспринял это решение с озабоченностью, тем более, что неоднократно подчеркивал эту позицию.
«Правительство принципиально отвергает одностороннее введение штрафных пошлин, мы считаем их противозаконными», — передает его слова РИА «Новости».
Ранее Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия «в защиту национальной безопасности» страны.
7 марта Евросоюз заявил, что ЕС собирается защищать свои права в ВТО в случае введения Трампом пошлины в 25% на импорт стали и алюминия.
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