Берлин назвал противозаконными пошлины США 

Власти ФРГ озабочены решением президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия, эти односторонние действия противозаконны, заявил заместитель официального представителя кабмина Германии Георг Штрайтер.
Он отметил, что Берлин воспринял это решение с озабоченностью, тем более, что неоднократно подчеркивал эту позицию.
«Правительство принципиально отвергает одностороннее введение штрафных пошлин, мы считаем их противозаконными», — передает его слова РИА «Новости».
Ранее Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия «в защиту национальной безопасности» страны.