«Транзитный шантаж»: кто урезонит Киев

«Транзитный шантаж»: в газовом споре с РФ Украину урезонит Европа

Глава Минэнерго РФ Александр Новак и зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович обсудили намерение Украины провести арест активов "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения компанией постановления Стокгольмского арбитражного суда. Было заявлено, что о планах Киева Шефчович услышал впервые и "выразил свое недоумение". Еврокомиссар заверил министра РФ, что "украинцы обещали этого не делать". Однако до окончания праздников Еврокомиссия не сможет запросить у Киева обоснований для такого рода заявлений.

"Украинская сторона действует достаточно беспринципно. Киев мог бы действовать в рамках требований Стокгольмского арбитража, согласно которым РФ должна выплатить 2,6 млрд долларов, пусть это решение сейчас и оспариваются. Но украинская власть объявила, что намерена взыскивать российские активы и в рамках абсурдного дела о некой монополии "Газпрома" на Украине — это дело высосали из пальца в 2016 году.

В рамках этих сугубо внутриукраинских разбирательств, не подтвержденных международными судами, Киев требует у РФ 6 млрд долларов. И сейчас не понятно, что и в рамках какого дела украинские власти будут что-то арестовывать. И даже в рамках решения Стокгольмского арбитража не было решений украинских судов об аресте имущества иностранной компании. То есть все эти телодвижения нелегитимны априори, и "Газпром" отнюдь не зря привлекает внимание к этому", — подчеркивает эксперт. Газовый демарш Киева

На прошлой неделе "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины". Глава монополии Алексей Миллер заявил, что холдинг вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" , так как Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев расценил это как отказ "Газпрома" от исполнения решений суда. Он также заявил о возникновении на Украине дефицита газа из-за отсутствия поставок из РФ и необходимости ограничить потребление топлива в стране с 6 марта. "Газпром" тем временем из-за несогласия с решением суда и начал процедуру его обжалования.

"В сложившейся ситуации США выгодно довести ситуацию до крайности, чтобы Европа столкнулась с энергокризисом по вине Украины. Но такая ситуация даст повод Вашингтону и Брюсселю обвинить Россию в том, что она ненадежный поставщик, а ряд европейских стран предпочли бы купить американских сжиженный природный газ, что сократит долю России на Европейском рынке.

Однако и российское руководство, и европейцы понимают: довести до ареста транзитного газа Украиной нельзя. Киев может арестовывать некие активы "Газпрома" на своей территории — это де-факто "пустышки", их стоимость и значимость незначительны. Именно это Новак донес до еврокомиссара — от "крайних мер" Киева пострадают и РФ, и Евросоюз. И то, чем сейчас занимается Украина — банальный шантаж арестом транзитного газа.

При этом влияние ЕС на украинскую власть достаточно высоко. США — влиятельный игрок, решающий на Украине даже финансовые дела, но расположены они на другом континенте. Украина же провозгласила евроинтеграцию и во многом от ЕС сегодня зависит. В Киеве понимают: игнорирование интересов европейцев приведет к тому, что в конечном итоге пострадает Украина. Политикам в Киеве неминуемо придется учитывать интересы европейцев в газовом споре с Россией, и до крайности они ситуацию, вероятнее всего, доводить не решатся", — заключает Игорь Юшков.