«Транзитный шантаж»: кто урезонит Киев

Переговоры представителя Еврокомиссии (ЕК) Мароша Шефчовича с российским министром Александра Новака об активах "Газпрома" обусловлены опасениями ЕС. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Европа пошла на переговоры из-за газовых проблем между Россией и Украиной, так как пришло понимание: если ЕС не будет влиять на ситуацию, с Киевом будут работать американцы, и для Евросоюза это закончится очень плохо. Вашингтону выгодно дестабилизировать сложившуюся ситуацию, чтобы Украина арестовала главный российский актив на своей территории — транзитный газ в газотранспортной системе. Что автоматически повторит ситуацию 2009 года в масштабных последствиях.
То есть Москва воспримет такой шаг Киева не как арест, а как несанкционированный отбор газа и прекратит поставки в Европу через украинскую территорию. В ЕС это вызовет полноценный энергетический кризис с серьезными последствиями. в Брюсселе это хорошо понимают, равно как и то, что переговоры Москвы и Киева в газовом споре ничего не дадут. Консенсус может быть найден лишь с вмешательством третьей стороны, и Европе крайне невыгодно, чтобы в составе "тройки" ее заменили США", — отмечает специалист.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак и зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович обсудили намерение Украины провести арест активов "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения компанией постановления Стокгольмского арбитражного суда. Было заявлено, что о планах Киева Шефчович услышал впервые и "выразил свое недоумение". Еврокомиссар заверил министра РФ, что "украинцы обещали этого не делать". Однако до окончания праздников Еврокомиссия не сможет запросить у Киева обоснований для такого рода заявлений.
"Украинская сторона действует достаточно беспринципно. Киев мог бы действовать в рамках требований Стокгольмского арбитража, согласно которым РФ должна выплатить 2,6 млрд долларов, пусть это решение сейчас и оспариваются. Но украинская власть объявила, что намерена взыскивать российские активы и в рамках абсурдного дела о некой монополии "Газпрома" на Украине — это дело высосали из пальца в 2016 году.
В рамках этих сугубо внутриукраинских разбирательств, не подтвержденных международными судами, Киев требует у РФ 6 млрд долларов. И сейчас не понятно, что и в рамках какого дела украинские власти будут что-то арестовывать. И даже в рамках решения Стокгольмского арбитража не было решений украинских судов об аресте имущества иностранной компании. То есть все эти телодвижения нелегитимны априори, и "Газпром" отнюдь не зря привлекает внимание к этому", — подчеркивает эксперт.
Газовый демарш Киева
На прошлой неделе "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины". Глава монополии Алексей Миллер заявил, что холдинг вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины", так как Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом".
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев расценил это как отказ "Газпрома" от исполнения решений суда. Он также заявил о возникновении на Украине дефицита газа из-за отсутствия поставок из РФ и необходимости ограничить потребление топлива в стране с 6 марта. "Газпром" тем временем из-за несогласия с решением суда и начал процедуру его обжалования.
"В сложившейся ситуации США выгодно довести ситуацию до крайности, чтобы Европа столкнулась с энергокризисом по вине Украины. Но такая ситуация даст повод Вашингтону и Брюсселю обвинить Россию в том, что она ненадежный поставщик, а ряд европейских стран предпочли бы купить американских сжиженный природный газ, что сократит долю России на Европейском рынке.
Однако и российское руководство, и европейцы понимают: довести до ареста транзитного газа Украиной нельзя. Киев может арестовывать некие активы "Газпрома" на своей территории — это де-факто "пустышки", их стоимость и значимость незначительны. Именно это Новак донес до еврокомиссара — от "крайних мер" Киева пострадают и РФ, и Евросоюз. И то, чем сейчас занимается Украина — банальный шантаж арестом транзитного газа.
При этом влияние ЕС на украинскую власть достаточно высоко. США — влиятельный игрок, решающий на Украине даже финансовые дела, но расположены они на другом континенте. Украина же провозгласила евроинтеграцию и во многом от ЕС сегодня зависит. В Киеве понимают: игнорирование интересов европейцев приведет к тому, что в конечном итоге пострадает Украина. Политикам в Киеве неминуемо придется учитывать интересы европейцев в газовом споре с Россией, и до крайности они ситуацию, вероятнее всего, доводить не решатся", — заключает Игорь Юшков.