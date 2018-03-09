Ещё
Берлин озабочен решением Трампа о введении новых пошлин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Берлин озабочен решением Трампа о введении пошлин на импорт металлов 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: АР
В Берлине с озабоченностью приняли решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия, заявил на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Георг Штрайтер.
"Мы с озабоченностью восприняли это решение. Как многократно говорил здесь господин (официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен — ред.) Зайберт, правительство принципиально отвергает одностороннее введение штрафных пошлин, мы считаем их противозаконными", — сказал Штрайтер.
Ранее Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".
РИА Новости: последние новости
Медведев подписал постановление о присвоении статуса ТОР еще 19 городам Шувалов: в правительстве не обсуждали вопрос повышения пенсионного возраста "Попытка повесить ярлык": США расширили санкции против России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму197
Мясорубка в Гудаури25
В ООН сорвали выступление России226
Третья мировая война наступила для Климкина97
Умер Александр Павловский3
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение