Литва и Польша выразили единую позицию по БелАЭС и «Северному потоку-2»

Президент Литвы Даля Грибаускайте провела встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, где отметила, что оба государства выражают общую позиции в отношении проектов БелАЭС и газопровода "Северный поток-2", сообщает в пятницу пресс-служба президентского дворца Литвы.

На встрече в Вильнюсе представителей двух государств обсуждалась позиция стран в отношении проектов БелАЭС и "Северный поток-2".

"Польша, как и Литва, придерживается принципиальной позиции не покупать электроэнергию у строящейся рядом с городом Островец, в Гродненской области атомной станции. Оба государства высказались за то, чтобы газовая директива ЕС и стандарты конкурентной прозрачности соблюдались всеми проектами энергетической инфраструктуры", — отмечает президентский дворец.

Кроме того, на встрече премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса с коллегой из Польши также обсуждался проект БелАЭС. "Мы оцениваем позицию Польши не закупать электроэнергию от небезопасной атомной станции в Островце", — сказал Сквернялис на пресс-конференции после встречи с Моравецким.

Президент Литвы и премьер-министр Польши большое внимание уделили общим приоритетам нового бюджета ЕС на ближайшие семь лет.

"Большинство приоритетов Литвы и Польши в плане нового бюджета ЕС совпадают", — сказала Грибаускайте.

Оба государства договорились, что бюджет ЕС должен быть направлен на развитие региона, обеспечение одинаковых условий для всех земледельцев ЕС и способствование осуществлению стратегических объединяющих проектов.

"Brexit, возникающие новые глобальные угрозы безопасности, торговли предусматривают сложные дискуссии, поэтому необходимо обеспечить общие интересы", — говорится в сообщении президентского дворца.

Отмечается, что Литву и Польшу объединяет цель обеспечить финансирование проектам, имеющим стратегическое значение для всего региона: синхронизации электросети, газового соединения GIPL, и транспортного коридора RailBaltica. БелАЭС

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

Газопровод Соседняя Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Ранее парламент Литвы постановил, что эта электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Кроме того, был принят закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Белоруссии . Минск заявляет, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина , которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США , имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.