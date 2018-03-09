Европа спросит у Киева о ситуации с активами «Газпрома»

Европа выразила недоумение по поводу сообщений Киева о запуске процедуры ареста активов «Газпрома» по всему миру в случае невыполнения российской компанией постановления Стокгольмского арбитражного суда. Об этом стало известно после встречи министра энергетики России Александра Новака с заместителем председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем. Европолитик пообещал прояснить у украинских властей создавшуюся ситуацию.

Глава Министерства энергетики России Александр Новак обсудил с заместителем председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем намерение Украины наложить арест на активы «Газпрома» по всему миру в случае невыполнения российской компанией постановления Стокгольмского арбитражного суда.

Шефович выразил недоумения действиями Киева. Однако, по его словам, до понедельника 12 марта ЕК не сможет запросить у властей Украины информацию по обоснованиям для сделанных Киевом заявлений. Вместе с тем еврокомиссар заверил Новака, что ранее украинцы «обещали этого не делать», передает НСН.

После решения Стокгольмского арбитража, обязывающего «Газпром» выплатить $2,56 млрд «Нафтогазу» 1 марта, российская компания отказалась поставлять Украине газ, а 2 марта объявила о начале процедуры разрыва контрактов с украинской стороной.

Три дня спустя председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская сторона направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. «Газпром» не возобновил поставки газа на Украину из-за отсутствия дополнительного соглашения с «Нафтогазом». Деньги, которые украинская сторона перечислила за мартовские поставки, российская газовая корпорация вернула в полном объеме.

«Как говорят: после драки кулаками не машут. Есть международные конвенции, есть безупречная юридическая позиция Украины Поэтому, если «Газпром» не будет платить компенсацию — будем арестовывать имущество!» — указал украинский лидер. Вскоре президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил команде юристов обработать возможность взыскания денег с «Газпрома» в споре с «Нафтогазом». Об этом он написал в твиттере.

В тот же день председатель правительства Украины Владимир Гройсман рассказал, что власти страны в рамках исполнительного производства по делу о «злоупотреблении монопольным положением на рынке» уже начали опись и арест имущества «Газпрома».

«Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных для того, чтобы узнать — где, что есть у «Газпрома», — сказала дипломат. По его словам, под арест попали активы компаний «Газпром сбыт Украина» и « Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Арестованы также ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита». Более того — МИД Украины поручил своим посольствам выяснить, где могут находиться активы «Газпрома», заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль

Порошенко же предсказал России разрушение из-за газового спора с Украиной. По его словам, эта участь постигнет российское государство, если оно не будет «уважать закон и следовать решениям суда», передает RT.

«Это начало истерики украинского президента. Он прекрасно понимает, что выламывать руки «Газпрому» бесполезно. Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придется что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. И напрасно они на это рассчитывают. Как только будет завершено строительство «Северного потока — 2», украинский трубопровод превратится в груду ржавого металла. Тогда Украина наконец закончит с шантажом и с давлением на нашу страну», — отметил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Совете федерации заявления Порошенко назвали «началом истерики», которая все равно не заставит «Газпром» изменить свое решение о разрыве всех контрактов с «Нафтогазом».