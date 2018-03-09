Европа спросит у Киева о ситуации с активами «Газпрома» 

Европа выразила недоумение по поводу сообщений Киева о запуске процедуры ареста активов «Газпрома» по всему миру в случае невыполнения российской компанией постановления Стокгольмского арбитражного суда. Об этом стало известно после встречи министра энергетики России Александра Новака с заместителем председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем. Европолитик пообещал прояснить у украинских властей создавшуюся ситуацию.
Глава Министерства энергетики России Александр Новак обсудил с заместителем председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем намерение Украины наложить арест на активы «Газпрома» по всему миру в случае невыполнения российской компанией постановления Стокгольмского арбитражного суда.
Шефович выразил недоумения действиями Киева. Однако, по его словам, до понедельника 12 марта ЕК не сможет запросить у властей Украины информацию по обоснованиям для сделанных Киевом заявлений. Вместе с тем еврокомиссар заверил Новака, что ранее украинцы «обещали этого не делать», передает НСН.
После решения Стокгольмского арбитража, обязывающего «Газпром» выплатить $2,56 млрд «Нафтогазу» 1 марта, российская компания отказалась поставлять Украине газ, а 2 марта объявила о начале процедуры разрыва контрактов с украинской стороной.
Три дня спустя председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская сторона направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. «Газпром» не возобновил поставки газа на Украину из-за отсутствия дополнительного соглашения с «Нафтогазом». Деньги, которые украинская сторона перечислила за мартовские поставки, российская газовая корпорация вернула в полном объеме.
Вскоре президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил команде юристов обработать возможность взыскания денег с «Газпрома» в споре с «Нафтогазом». Об этом он написал в твиттере.
«Как говорят: после драки кулаками не машут. Есть международные конвенции, есть безупречная юридическая позиция Украины Поэтому, если «Газпром» не будет платить компенсацию — будем арестовывать имущество!» — указал украинский лидер.
В тот же день председатель правительства Украины Владимир Гройсман рассказал, что власти страны в рамках исполнительного производства по делу о «злоупотреблении монопольным положением на рынке» уже начали опись и арест имущества «Газпрома».
По его словам, под арест попали активы компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Арестованы также ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита». Более того — МИД Украины поручил своим посольствам выяснить, где могут находиться активы «Газпрома», заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль.
«Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных для того, чтобы узнать — где, что есть у «Газпрома», — сказала дипломат.
Порошенко же предсказал России разрушение из-за газового спора с Украиной. По его словам, эта участь постигнет российское государство, если оно не будет «уважать закон и следовать решениям суда», передает RT.
В Совете федерации заявления Порошенко назвали «началом истерики», которая все равно не заставит «Газпром» изменить свое решение о разрыве всех контрактов с «Нафтогазом».
«Это начало истерики украинского президента. Он прекрасно понимает, что выламывать руки «Газпрому» бесполезно. Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придется что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. И напрасно они на это рассчитывают. Как только будет завершено строительство «Северного потока — 2», украинский трубопровод превратится в груду ржавого металла. Тогда Украина наконец закончит с шантажом и с давлением на нашу страну», — отметил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Слова сенатора об обжаловании решения Стокгольмского арбитража касаются подачи «Газпромом» апелляции. Заместитель председателя правления российской газовой компании Александр Медведев сообщал также, что «Газпром» намерен до конца марта подать апелляцию на решение арбитража по спору с «Нафтогазом в отношении контракта на транзит газа. Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов напомнил, что Россия имеет законное право на обжалование решения арбитражного суда, передает ФАН.
»Мы будем продолжать этот спор, поскольку решение Стокгольмского арбитража действительно выглядит политически мотивированным. Кроме того, хотелось бы отметить, что Швеция не является стороной договора между Россией и Украиной. Так или иначе, в заявлениях касательно «нравится» или «не нравится» нужно придерживаться каких-то рамок», — заявил парламентарий.