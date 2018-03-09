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Южная Корея просит США исключить ее из пошлин на металл
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Южная Корея просит США исключить ее из пошлин на металл, пишут СМИ 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён попросил членов администрации США исключить Сеул из списка стран, на которые распространяются введенные американской стороной ввозные пошлины на сталь и алюминий, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Ким Ый Гёма.
Ким Ый Гём заявил, что советник президента выступил с подобной просьбой на встречах с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и советником американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером в Вашингтоне.
По данным агентства, Чон Ый Ён должен был обратиться к чиновникам с этой просьбой до отъезда в США по просьбе лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
На встрече с Мэттисом Чон Ый Ён заявил, что Южная Корея должна быть исключена из списка стран, подверженным пошлинам, чтобы не навредить устойчивому союзу между двумя государствами, отмечает агентство.
По словам представителя президента, оба члена администрации США позитивно отреагировали на просьбу, отметив, что займутся этим вопросом.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".
В отношении Мексики и Канады пошлины не будут действовать, пока с ними ведутся переговоры по НАФТА, а в случае успеха переговоров пошлины на сталь и алюминий для этих двух стран будут отменены вообще.
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