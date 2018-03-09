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Минфин Латвии призвал обслуживающие рискованных клиентов банки изменить модель работы
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Минфин Латвии призвал обслуживающие рискованных клиентов банки изменить модель работы 

ТАСС 9 марта 2018
РИГА, 9 марта. /ТАСС/. Латвийские банки, которые продолжают обслуживать рискованных клиентов, должны изменить модель бизнеса или столкнутся с повышенным вниманием регулятора. Об этом в пятницу заявила Латвийскому телевидению министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола.
По словам министра, ряд банков (глава ведомства оценила их количество в 10, не уточнив названий) долгое время демонстрировали «большой аппетит» к обслуживанию рискованных клиентов. «У этого бизнеса нет будущего, поэтому банки должны очень быстро переориентироваться, — заявила она. — Думаю, что последние события стали хорошим сигналом и для других банков о том, что времени для такой переориентации осталось не так много».
В четверг глава латвийского минфина встретилась в Риге с замсекретаря минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли, на которой шла речь об отмывании финансовых средств в Латвии.
"Латвийский финансовый сектор упрекают в том, что банки используются для перечисления средств, связанных с подверженными санкциям лицами, предприятиями или странами, — сказала Рейзниеце-Озола. — Но американские партнеры пока не передадут эти факты Латвии. Во время встречи было ясно указано, что в финансовом секторе по-прежнему есть проблемы".
Ранее глава латвийского минфина призвала банки страны, которые обслуживают счета нерезидентов, к скорейшим реформам. Она также заявила, что такие кредитные учреждения могут обложить новой пошлиной на финансовые перечисления клиентов с повышенной степенью риска. Это, по мнению главы минфина, сделает Латвию «непривлекательной для денег сомнительного происхождения».
Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил в среду, что ждет от прибывших в Ригу представителей Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) минфина США доказательств обвинений в адрес одного из крупнейших банков страны ABLV, в результате которых кредитное учреждение начало процесс самоликвидации.
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