Минфин Латвии призвал обслуживающие рискованных клиентов банки изменить модель работы

РИГА , 9 марта. / ТАСС /. Латвийские банки, которые продолжают обслуживать рискованных клиентов, должны изменить модель бизнеса или столкнутся с повышенным вниманием регулятора. Об этом в пятницу заявила Латвийскому телевидению министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола.

По словам министра, ряд банков (глава ведомства оценила их количество в 10, не уточнив названий) долгое время демонстрировали «большой аппетит» к обслуживанию рискованных клиентов. «У этого бизнеса нет будущего, поэтому банки должны очень быстро переориентироваться, — заявила она. — Думаю, что последние события стали хорошим сигналом и для других банков о том, что времени для такой переориентации осталось не так много».

"Латвийский финансовый сектор упрекают в том, что банки используются для перечисления средств, связанных с подверженными санкциям лицами, предприятиями или странами, — сказала Рейзниеце-Озола. — Но американские партнеры пока не передадут эти факты Латвии. Во время встречи было ясно указано, что в финансовом секторе по-прежнему есть проблемы".

Ранее глава латвийского минфина призвала банки страны, которые обслуживают счета нерезидентов, к скорейшим реформам. Она также заявила, что такие кредитные учреждения могут обложить новой пошлиной на финансовые перечисления клиентов с повышенной степенью риска. Это, по мнению главы минфина, сделает Латвию «непривлекательной для денег сомнительного происхождения».