Маск пожаловался Трампу на высокие автопошлины в Китае

Илон Маск пожаловался Трампу на завышенные автопошлины в Китае

Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск в четверг попросил президента США Дональда Трампа разобраться с пошлинами на импорт автомобилей китайского производства, пожаловавшись на пошлины, установленные на ввоз аналогичной продукции в КНР . Свое мнение Маск изложил в Twitter, отреагировав на серию твитов президента США Дональда Трампа.

"Я в целом против импортных пошлин, однако действующие правила крайне осложняют нам задачу. Это все равно что участвовать в олимпийском забеге в свинцовых кроссовках", — отметил предприниматель, поставляющий продукцию в КНР. "Например, с американской машины в Китае взимают пошлину 25%, а с китайской в США — только 2,5%, в 10 раз меньше", — пояснил Маск.

"Мы поднимали этот вопрос в диалоге с прежней администрацией [ Барака Обамы ], но это ни к чему не привело. Я лишь хочу справедливого исхода, в идеальном случае — одинаково умеренных импортных пошлин и правил", — добавил бизнесмен, выразив надежду на то, что его доводы разумны.

Мексика и Австралия. Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов — среди них Канада