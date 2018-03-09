Ещё
Маск пожаловался Трампу на высокие автопошлины в Китае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Илон Маск пожаловался Трампу на завышенные автопошлины в Китае 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: Илон Маск © AP Photo/Evan Vucci, File
Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск в четверг попросил президента США Дональда Трампа разобраться с пошлинами на импорт автомобилей китайского производства, пожаловавшись на пошлины, установленные на ввоз аналогичной продукции в КНР. Свое мнение Маск изложил в Twitter, отреагировав на серию твитов президента США Дональда Трампа.
"Я в целом против импортных пошлин, однако действующие правила крайне осложняют нам задачу. Это все равно что участвовать в олимпийском забеге в свинцовых кроссовках", — отметил предприниматель, поставляющий продукцию в КНР. "Например, с американской машины в Китае взимают пошлину 25%, а с китайской в США — только 2,5%, в 10 раз меньше", — пояснил Маск.
"Мы поднимали этот вопрос в диалоге с прежней администрацией [Барака Обамы], но это ни к чему не привело. Я лишь хочу справедливого исхода, в идеальном случае — одинаково умеренных импортных пошлин и правил", — добавил бизнесмен, выразив надежду на то, что его доводы разумны.
Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов — среди них Канада, Мексика и Австралия.
3 марта Трамп пообещал ввести налоги на европейские автомобили, если Евросоюз продолжит увеличивать тарифы в отношении американских компаний. По его словам, власти Евросоюза "сделали невозможной" продажу американских машин в Европе.
ТАСС: последние новости
Шувалов: правительство пока не обсуждает повышение пенсионного возраста в РФ Медведев присвоил статус ТОР еще 19 городам Шувалов: инвесторы подали заявки на российские суверенные бонды на $4 млрд
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля288
Джонсон отказался жать руку послу России190
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе37
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам59
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение