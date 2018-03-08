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Киев не увидел благотворительность в транзите газа
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Порошенко заявил, что транзит газа через Украину — не благотворительность 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
"Газпром" должен осуществлять транзит газа через Украину по решению суда, заявил Петр Порошенко.
"Это не его благотворительность, это не его жест поддержки Украины, это прямые обязательства. Обязательства и решение суда надо выполнять. Точка", — цитирует украинского президента "Укринформ".
В конце февраля Стокгольмский арбитраж взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафготаза Украины" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения по контракту на поставку топлива российская компания должна выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.
В "Газпроме" не согласились с этим решением, указав на то, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины. Это в значительной степени повлияло на конечное решение. Председатель правления российской компании Алексей Миллер позднее отметил, что "Газпром" не намерен поднимать экономику соседних стран за свой счет.
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