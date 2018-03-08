Киев не увидел благотворительность в транзите газа

Порошенко заявил, что транзит газа через Украину — не благотворительность

"Это не его благотворительность, это не его жест поддержки Украины, это прямые обязательства. Обязательства и решение суда надо выполнять. Точка", — цитирует украинского президента "Укринформ". "Газпром" должен осуществлять транзит газа через Украину по решению суда, заявил Петр Порошенко

В конце февраля Стокгольмский арбитраж взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафготаза Украины" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения по контракту на поставку топлива российская компания должна выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.