МВФ ожидает от США подробностей о планах по введению пошлин

МВФ ожидает от США подробностей о планах по введению таможенных пошлин на металлы

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от вашингтонской администрации более подробной информации относительно планов и механизмов введения таможенных пошлин на алюминий и сталь иностранного производства. Об этом сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в четверг.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп объявил на прошлой неделе о намерении ввести такие сборы, но до сих пор не подписал соответствующее распоряжение.

"В этой связи очень важно узнать подробности такого рода мер", — отметил Райс.

В частности, он указал на необходимость получения данных по объемам продукции, на который будут распространяться пошлины, сведений о планах Вашингтона в отношении каждого из своих торговых партнеров и "гибкости в установлении пошлин и квот на импорт".

"Очень важно подождать [публикации] этих деталей", — отметил представитель Фонда.

Он процитировал директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард , которая на днях заявила, что "в торговой войне нет победителей". "Мы призываем США и их торговых партнеров к совместной работе по сокращению торговых барьеров и разрешению торговых разногласий с применением исключительных мер", — заключил Райс.

Трамп заявил 1 марта, что его страна готова в кратчайшие сроки ввести импортные пошлины на сталь и алюминий. По словам президента, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.