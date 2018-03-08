Ещё
МВФ ожидает от США подробностей о планах по введению пошлин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВФ ожидает от США подробностей о планах по введению таможенных пошлин на металлы 

ТАСС 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от вашингтонской администрации более подробной информации относительно планов и механизмов введения таможенных пошлин на алюминий и сталь иностранного производства. Об этом сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в четверг.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп объявил на прошлой неделе о намерении ввести такие сборы, но до сих пор не подписал соответствующее распоряжение.
"В этой связи очень важно узнать подробности такого рода мер", — отметил Райс.
В частности, он указал на необходимость получения данных по объемам продукции, на который будут распространяться пошлины, сведений о планах Вашингтона в отношении каждого из своих торговых партнеров и "гибкости в установлении пошлин и квот на импорт".
"Очень важно подождать [публикации] этих деталей", — отметил представитель Фонда.
Он процитировал директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая на днях заявила, что "в торговой войне нет победителей". "Мы призываем США и их торговых партнеров к совместной работе по сокращению торговых барьеров и разрешению торговых разногласий с применением исключительных мер", — заключил Райс.
Трамп заявил 1 марта, что его страна готова в кратчайшие сроки ввести импортные пошлины на сталь и алюминий. По словам президента, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.
Детально позицию ЕС по этой проблеме изложила в среду еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем. Если США все же введут пошлины, ЕС намерен действовать одновременно по трем направлениям. Во-первых, готовить иск в рамках ВТО совместно с другими ведущими экономиками, во-вторых, готовить введение экстренных мер для защиты своего рынка стали и алюминия от избыточных объемов, которые перестанут поставляться в США, в-третьих, ввести адресные ответные пошлины на американские товары.
ТАСС: последние новости
Шувалов: правительство пока не обсуждает повышение пенсионного возраста в РФ Шувалов: инвесторы подали заявки на российские суверенные бонды на $4 млрд Медведев присвоил статус ТОР еще 19 городам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля288
Джонсон отказался жать руку послу России190
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе37
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам59
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение