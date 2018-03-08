Ещё
Могерини пообещала, что ЕС ответит на введение пошлин США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Могерини пообещала, что ЕС ответит на введение пошлин США 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Евросоюз не собирается вести торговую войну с США, но будет вынужден принять ответные меры в случае введения Вашингтоном торговых пошлин, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Я думаю, это было бы реальной катастрофой для обоих сторон и для всего мира. Мы вместе представляем 30% мировой торговли. Миру это не нужно, мировой экономике это не нужно, американской и европейской экономике это не надо. Мы не хотим этого, этого не будет", — сказала Могерини, выступая на Брюссельском форуме.
По ее словам, ЕС "готов защитить свои интересы, но торговая война — это не наша идея".
Отвечая на вопрос, отреагирует ли Евросоюз в случае объявления Трампа о введении пошлин, Могерини сказала: "Отреагируем. Если потребуется, мы отреагируем".
"Нам нужно защищать свои интересы. Но наша позиция никогда не будет протекционистской", — заявила глава дипломатии ЕС.
Ранее президент США Дональд Трамп намекнул, что может ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий уже в четверг. При этом он сообщил лишь о проведении некоей "встречи" по пошлинам, а не церемонии подписания распоряжения, и добавил, что намерен продемонстрировать "большую гибкость" в вопросе пошлин.
Трамп на прошлой неделе сообщил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Белый дом подтвердил, что пошлины планируется ввести до пятницы, 9 марта.
РИА Новости: последние новости
Шувалов: в правительстве не обсуждали вопрос повышения пенсионного возраста Медведев подписал постановление о присвоении статуса ТОР еще 19 городам "Попытка повесить ярлык": США расширили санкции против России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля288
Джонсон отказался жать руку послу России190
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе37
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам59
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение