Трамп пообещал «большую гибкость» для «настоящих друзей»

Трамп пообещал «большую гибкость» в вопросе пошлин для «настоящих друзей» США

«Мы должны защищать и строить нашу сталелитейную и алюминиевую промышленность, но в то же время демонстрировать большую гибкость и сотрудничество с теми, кто является настоящими друзьями и справедливо относится к нам как в вопросе торговли, так и в оборонной сфере», — написал он. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова проявить «большую гибкость» в вопросе пошлин на импорт стали и алюминия для «настоящих друзей» Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты вводят пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.