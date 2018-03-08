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Трамп пообещал «большую гибкость» для «настоящих друзей»
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Трамп пообещал «большую гибкость» в вопросе пошлин для «настоящих друзей» США 

RT на русском 8 марта 2018
Фото: АР
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова проявить «большую гибкость» в вопросе пошлин на импорт стали и алюминия для «настоящих друзей» Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Мы должны защищать и строить нашу сталелитейную и алюминиевую промышленность, но в то же время демонстрировать большую гибкость и сотрудничество с теми, кто является настоящими друзьями и справедливо относится к нам как в вопросе торговли, так и в оборонной сфере», — написал он.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты вводят пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.
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