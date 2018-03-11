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Сокровища Каддафи исчезли
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Сокровища Каддафи исчезли 

BFM.RU 3 часа назад
Более 10 млрд евро исчезли со счетов бывшего ливийского лидера. Кто мог забрать деньги Каддафи? И что становится со счетами диктаторов после их смерти или же свержения?
Сокровища Каддафи пропали. Как пишет бельгийский еженедельник LeVif, более 10 млрд евро исчезли со счетов бывшего ливийского лидера в Euroclear Bank, замороженных в 2010 году. В МИД Бельгии сообщение СМИ назвали некорректным, но опровергать его тем не менее не стали.
По данным LeVif, деньги Каддафи пропали где-то в период между 2013 и 2017 годами. Всего в бельгийском банке у лидера ливийской революции было открыто четыре счета. После его убийства в 2011 году эти активы пытались получить как родственники Каддафи, так и новые власти республики. Впрочем, безуспешно. Никто так и не смог доказать, что эти 10 млрд евро «чистые», то есть никак не связаны с коррупцией, криминалом или же иными преступлениями.
Эксперты указывают, что при желании западные банки могут удерживать средства одиозных правителей сколь угодно долго. К примеру, до сих пор идут тяжбы между США и родственниками лидера уже исламской революции Хомейни. Почти 40 лет иранцы пытаются получить миллионы аятоллы, но пока также безрезультатно.
Владимир Гладышев, управляющий партнер лондонского адвокатского бюро «Гладышев и партнеры»
«Банки не являются по существу независимыми предприятиями. По сути, современное банковское хозяйство на Западе представляет собой вариант большого советского госбанка. В этой связи пропажа денег Каддафи выявляет ту проблему, которая обычно не выходит на поверхность. Это отдельные очаги коррупции в западном мире. Я сам для себя буду думать, что эти деньги украл кто-то, кто сумел достучаться до какого-то чиновника среднего уровня и сказал «а давай переведем, потом попилим, а тебя, ну в крайнем случае, уволят за халатность».
Есть и другая практика, к которой чаще всего прибегают американцы. После падения режима панамского лидера Мануэля Норьеги в 1992 году власти США конфисковали все средства со счетов на своей территории. При этом размер богатств Норьеги тогда так и не озвучили, равно как и на какие цели направили эти средства. Что такое «специальное использование» конфискованных активов?
Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group
«Можно привести пример — картель Пабло Эскобара с широкой сеткой обслуживания в панамских банках. Панамские банки были закрыты, средства были изъяты американскими властями. После этого успешно использованы на борьбу с Советским Союзом в Афганистане через моджахедов. Такое специальное использование средств, которые изымаются, арестовываются. Существует огромное количество невостребованных депозитов, которые вращаются в интересах банковского сообщества Швейцарии. То есть если хотите, бенефициаров этого процесса несколько. Сначала — государство, второе — это банки, которые могут самостоятельно использовать средства».
Правда, большое значение имеет, где именно были заморожены активы. В Швейцарии к примеру с 2011 года работает закон Дювалье, названный так в честь президента Гаити Жан-Клода Дювалье.
Классический сценарий: диктатор потерял власть, бежал из страны, а банк заморозил его счета. По закону, средства Дювалье получило новое руководство страны, которое направило их на социальные программы.
Похожая судьба и у швейцарских денег Виктора Януковича. Полтора миллиарда долларов после бегства экс-президента перешли на баланс Госказначейства Украины. Но закон Дювалье — это все же исключение из общего правила. Принимать его аналоги ни одна из европейских стран не торопится.
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