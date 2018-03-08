Из-за старения населения Бразилии нужен новый двигатель экономического роста — отчет Всемирного банка

В докладе Всемирного банка отмечается, что в прошедшие 20 лет основной движущей силой экономического роста Бразилии служило увеличение числа рабочих рук. С 1996 по 2014 год данная цифра выросла с 72 млн до 106 млн человек, однако в связи с проблемой старения населения Бразилия теперь нуждается в новом двигателе экономического роста.

Всемирный банк в отчете предложил правительству Бразилии принять ряд мер, в том числе углубить налоговые реформы, повысить уровень административного управления, отменить неэффективные рыночные пособия и продолжать открывать рынок страны. Всемирный банк добавил, что уровень открытости рынка Бразилии невысок, а инвестиции в инфраструктуру недостаточны, эти факторы оказывают отрицательное влияние на рост ВВП.

По последним данным Бразильского института географии и статистики, в 2017 году рост экономики страны составил 1 проц. —0—