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Из-за старения населения Бразилии нужен новый двигатель экономического роста — отчет Всемирного банка
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Из-за старения населения Бразилии нужен новый двигатель экономического роста — отчет Всемирного банка 

ИА Синьхуа 8 марта 2018
Бразилиа, 8 марта /Синьхуа/ — Согласно опубликованному Всемирным банком отчету о занятости и экономическом росте, по мере старения населения Бразилии понадобится новый двигатель экономического роста.
В докладе Всемирного банка отмечается, что в прошедшие 20 лет основной движущей силой экономического роста Бразилии служило увеличение числа рабочих рук. С 1996 по 2014 год данная цифра выросла с 72 млн до 106 млн человек, однако в связи с проблемой старения населения Бразилия теперь нуждается в новом двигателе экономического роста.
Всемирный банк в отчете предложил правительству Бразилии принять ряд мер, в том числе углубить налоговые реформы, повысить уровень административного управления, отменить неэффективные рыночные пособия и продолжать открывать рынок страны. Всемирный банк добавил, что уровень открытости рынка Бразилии невысок, а инвестиции в инфраструктуру недостаточны, эти факторы оказывают отрицательное влияние на рост ВВП.
По последним данным Бразильского института географии и статистики, в 2017 году рост экономики страны составил 1 проц. —0—
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