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В Еврокомиссии высказались об исключениях из пошлин США
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ЕК: исключения из пошлин США для одного члена ЕС распространятся на каждого 

ТАСС 8 марта 2018
Фото: Reuters
Исключения из пошлин США на металлы даже для одной из стран ЕС, включая Великобританию, автоматически распространятся на всю остальную территорию сообщества. Об этом заявил в четверг заместитель главы Еврокомиссии Юрки Катайнен на брифинге в Брюсселе.
"У нас есть надежда, что США сделают исключения для ряда государств, в частности, возможно, для Великобритании. И если они пойдут на исключение для одной страны ЕС, то это автоматически будет означать весь Евросоюза в целом", — отметил Катайнен.
Между государствами ЕС нет таможенных границ, и все они являются членами европейского единого рынка, таким образом, невозможно создать разные условия торговли с различными государствами Евросоюза. Великобритания, несмотря на свое решение покинуть ЕС, до официальной даты выхода — 29 марта 2019 года — также остается полноценным членом сообщества, в том числе европейского рынка и таможенного союза.
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