В Еврокомиссии высказались об исключениях из пошлин США

ЕК: исключения из пошлин США для одного члена ЕС распространятся на каждого

"У нас есть надежда, что США сделают исключения для ряда государств, в частности, возможно, для Великобритании. И если они пойдут на исключение для одной страны ЕС, то это автоматически будет означать весь Евросоюза в целом", — отметил Катайнен. Исключения из пошлин США на металлы даже для одной из стран ЕС , включая Великобританию , автоматически распространятся на всю остальную территорию сообщества. Об этом заявил в четверг заместитель главы Еврокомиссии Юрки Катайнен на брифинге в Брюсселе

Между государствами ЕС нет таможенных границ, и все они являются членами европейского единого рынка, таким образом, невозможно создать разные условия торговли с различными государствами Евросоюза. Великобритания, несмотря на свое решение покинуть ЕС, до официальной даты выхода — 29 марта 2019 года — также остается полноценным членом сообщества, в том числе европейского рынка и таможенного союза.