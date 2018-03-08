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Односторонние санкции искажают правила мировой экономики
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Односторонние санкции искажают правила мировой экономики, заявил Лавров 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Односторонние санкции искажают функционирование рынка и правила мировой экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не понимаю, почему мы должны что-то навязывать нашим друзьям, мы работаем со всеми странами, которые готовы сотрудничать на основе равноправия и взаимной выгоды. Мы не приемлем односторонних шагов по навязыванию неких санкций, принуждения, которые применяются в том числе в отношении Зимбабве", — сказал Лавров журналистам.
По его словам, "подобные политизированные шаги существенно искажают функционирование рынка и те, кто применяют односторонние санкции, вмешиваются непозволительным, неправоправным образом в игру свободных рыночных сил и правила, которые заложены мировой экономикой".
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