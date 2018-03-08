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Россия и Зимбабве подписали меморандум
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Россия и Зимбабве подписали меморандум о создании специальной экономической зоны 

ТАСС 8 марта 2018
Фото: ТАСС
Представители России и Зимбабве подписали в четверг ряд документов, среди которых меморандум о создании специальной экономической зоны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
"Сегодня было подписано несколько меморандумов между соответствующими министерствами, занимающимися вопросами промышленности и торговли, — сообщил российский министр. — Один из них о создании специальной экономической зоны в Зимбабве".
"Этот проект будет проработан специалистами, результаты этой проработки будут доложены руководству наших стран, — указал глава МИД РФ. — Думаю, не займет много времени, соответствующее решение будет принято".
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