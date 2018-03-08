Россия и Зимбабве подписали меморандум

Представители России и Зимбабве подписали в четверг ряд документов, среди которых меморандум о создании специальной экономической зоны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
"Сегодня было подписано несколько меморандумов между соответствующими министерствами, занимающимися вопросами промышленности и торговли, — сообщил российский министр. — Один из них о создании специальной экономической зоны в Зимбабве".
"Этот проект будет проработан специалистами, результаты этой проработки будут доложены руководству наших стран, — указал глава МИД РФ. — Думаю, не займет много времени, соответствующее решение будет принято".