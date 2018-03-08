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Лавров обсудил в Зимбабве сотрудничество в добыче алмазов
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Лавров обсудил в Зимбабве сотрудничество в добыче платины и алмазов 

Прайм 8 марта 2018
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с зимбабвийским коллегой Симбараше Мумбенгегви обсудил сотрудничество в добыче полезных ископаемых и других сферах.
"Особое внимание мы сегодня уделили реализации проекта освоения платинового месторождения "Дарвендейл" — одного из крупнейших в мире, на котором работает совместное предприятие России и Зимбабве. У нас также состоялся неплохой разговор о перспективах сотрудничества в алмазной отрасли", — рассказал Лавров на брифинге в Хараре о своих переговорах в Зимбабве.
"Мы проинформировали наших друзей о заинтересованности многих российских компаний установить партнерские связи со своими коллегами в Зимбабве — это "КамАЗ", "Ростсельмаш", "Уралхим", "Росгеология" и другие", — добавил он.
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