Лавров обсудил в Зимбабве сотрудничество в добыче алмазов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с зимбабвийским коллегой Симбараше Мумбенгегви обсудил сотрудничество в добыче полезных ископаемых и других сферах.
"Особое внимание мы сегодня уделили реализации проекта освоения платинового месторождения "Дарвендейл" — одного из крупнейших в мире, на котором работает совместное предприятие России и Зимбабве. У нас также состоялся неплохой разговор о перспективах сотрудничества в алмазной отрасли", — рассказал Лавров на брифинге в Хараре о своих переговорах в Зимбабве.
"Мы проинформировали наших друзей о заинтересованности многих российских компаний установить партнерские связи со своими коллегами в Зимбабве — это "КамАЗ", "Ростсельмаш", "Уралхим", "Росгеология" и другие", — добавил он.