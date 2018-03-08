Решение Киева дорого обойдется Европе

Арестом имущества «Газпрома» Украина вовлечет Европу в масштабную энергетическую войну

Решения Стокгольма и АМКУ Самый негативный сценарий по ситуации с арестом активов «Газпрома» предполагает отбор российского газа на Украине по решению местного суда. «Газпром», вероятно, воспримет такое решение как незаконный отбор газа и вообще прекратит транзит через Украину, после чего уже Европа будет вовлечена в полноценный энергетический кризис, отмечает преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Более того, арест уже начался. Под него попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и « Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Арестованы также ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита». В общей сложности Киев намерен получить по решениям Стокгольма и Антимонопольного комитета Украины около 368 миллиардов рублей.

«Что касается решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), то оно является выдуманным на пустом месте. «Газпром» прокачивает газ с востока на запад и обращается за услугой по организации транзита к «Укртрансгазу». А так как оператором российского газа на украинской территории является «Укртрансгаз», то выписывать штрафы за монопольное положение нужно ему. Решение АМКУ обусловлено перестраховкой Киева в прошлом году, когда в хранилищах у них оставался низкий запас газа на начало зимы.

Энергетический кризис для Европы Они выдумали дело, чтобы иметь запасной вариант при критическом сценарии. Сейчас же им важно в споре с «Газпромом» поднять ставки по максимуму, так как нынешний газовый конфликт по сути стал началом процесса выработки новых контрактов и условий, которые будут работать после 2020 года. Украина пытается получить выгодные условия, поэтому мирно разойтись у нас не получится», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Ситуация с решением Стокгольмского арбитража для «Газпрома» выглядит гораздо серьезнее. По этому решению российская компания должна выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов. И оспорить его будет крайне сложно, так как единственной апелляционной инстанцией остается Верховный суд Швеции, который рассматривает дело на предмет нарушения судебных процедур, а не по существу.

«Если «Газпром» откажется платить, то «Нафтогаз» имеет право обращаться в суды других стран по поводу ареста имущества. Буквально перед Новым годом «Нафтогаз» сам пострадал от такого решения, и его реверсный газ был арестован в Словакии по запросу Италии и решению Стокгольма. Наиболее рациональным шагом для «Газпрома» было бы выплатить деньги или их часть, что ограничило бы начисление пени и устранило риски арестов.

Стоит отметить, что «Нафтогаз» сейчас может обратиться в любую страну не только по вопросу ареста акций или имущества, но и непосредственно российского газа, который меняет собственника только на газовом хабе в Австрии. До этого момента газ принадлежит «Газпрому», поэтому его можно арестовать по решению суда в Словакии или в Венгрии», — продолжает Игорь Юшков

Но самый негативный сценарий по ситуации с арестом предполагает отбор российского газа на Украине по решению местного суда. По мнению эксперта, «Газпром» воспримет такое решение как незаконный отбор газа и вообще прекратит транзит через Украину, после чего уже Европа будет вовлечена в полноценную энергетическую войну.