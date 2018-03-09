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В МИД Франции сожалеют о введении США пошлин на металлы
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В МИД Франции сожалеют о введении США таможенных пошлин на сталь и алюминий 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: ТАСС
Париж выражает сожаление в связи с введением США таможенных пошлин на сталь и алюминий. Об этом заявил в пятницу в ходе брифинга официальный представитель МИД Франции.
"Франция сожалеет о принятии США мер, устанавливающих пошлины на импорт стали и алюминия", — сказал он. "В Европейском союзе торговая политика является общей политикой. Франция поддерживает стратегию Европейской комиссии", — подчеркнул официальный представитель французского внешнеполитического ведомства.
Ранее в пятницу министр экономики и финансов страны Бруно Ле Мэр написал в Twitter, что Франция вместе с другими европейскими странами даст свой ответ на введение США таможенных пошлин на металлы. "В торговой войне проиграют все. Мы будем оценивать с нашими европейскими партнерами последствия для наших отраслей и наши ответы [на эти меры]", — написал министр.
В четверг президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов: среди них — Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, изначально не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике, в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
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