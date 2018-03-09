В МИД Франции сожалеют о введении США пошлин на металлы

В МИД Франции сожалеют о введении США таможенных пошлин на сталь и алюминий

Франции. "Франция сожалеет о принятии США мер, устанавливающих пошлины на импорт стали и алюминия", — сказал он. "В Европейском союзе торговая политика является общей политикой. Франция поддерживает стратегию Европейской комиссии", — подчеркнул официальный представитель французского внешнеполитического ведомства. Париж выражает сожаление в связи с введением США таможенных пошлин на сталь и алюминий. Об этом заявил в пятницу в ходе брифинга официальный представитель МИД

Ранее в пятницу министр экономики и финансов страны Бруно Ле Мэр написал в Twitter, что Франция вместе с другими европейскими странами даст свой ответ на введение США таможенных пошлин на металлы. "В торговой войне проиграют все. Мы будем оценивать с нашими европейскими партнерами последствия для наших отраслей и наши ответы [на эти меры]", — написал министр.