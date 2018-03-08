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Бразилия рассмотрит проекты с РФ без учета санкции США
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Бразилия не будет учитывать санкции США при рассмотрении проектов с Россией 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бразилия не будет брать в расчет санкции США при рассмотрении возможных проектов с РФ, заявил РИА Новости секретарь по нефти, природному газу и возобновляемым источникам энергии министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Марсио Феликс Карвальо в ходе конференции CERAWeek.
Но вопрос корреспондента о том, повлияют ли санкции США на решение бразильских властей по сотрудничеству с Россией, Карвальо ответил: "Нет". "Сложность для российских компаний, скорее, связана с получением финансирования для инвестиций в Бразилии", — добавил он.
"Никаких потерь в чем бы то ни было, что касается (отношений — ред.) Бразилии и России из-за санкций США, нет", — отметил он.
Кроме того, он отметил заинтересованность Бразилии в сотрудничестве с РФ. "Мы ожидаем, что (РФ — ред.) примет участие в следующих этапах разведки и добычи в конце этого месяца", — сказал Карвальо.
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