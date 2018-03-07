Время на исходе: России пора определяться с маневром

Когда примут законопроект о налоговом маневре

Кремль пока не определился с налоговым маневром, но и откладывать это решение уже нельзя. Это дал понять президент Владимир Путин во время встречи с женщинами-предпринимателями. В Минфине подтвердили, что правительственные поправки о налогах будут внесены в Госдуму в весеннюю сессию. Как ожидается, парламентариев не отпустят в отпуск до 20 июля, пока маневр не будут одобрен. Но сама суть налогового маневра до сих пор скрывается от бизнес-сообщества.

«Это сложный вопрос, я пока никакой позиции не занял», — ответил президент. Но дал понять, что льготы — не вариант. Женщины-предпринимательницы сняли неформальный запрет на публичное обсуждение налогового маневра, который готовится правительством. Во время рабочей поездки в Самару президент Владимир Путин встретился с бизнес-вумен и одна из них задала вопрос о налоге на добавленную стоимость. Ее предприятие, пожаловалась она, закупает сырье у производителя, который платит НДС по ставке 10%, а готовые товары облагают НДС по ставке 18%. Возможны ли льготы по этому налогу?

«Есть мнение, что вообще все льготы ведут к злоупотреблениям. В конечном итоге под видом этих льгот проталкивается совершенно иной вид деятельности, иные продукты. И бюджет несет колоссальные убытки. Проблема известна, понятна, мы ею занимаемся», — уточнил Путин.

Государству предстоит определиться, где на реформы взять денег. «Большой вопрос — за счет чего мы их получим. И нужно решить этот вопрос так, чтобы не подавлять экономическую активность. Мы это тоже прекрасно осознаем и понимаем», — сказал Путин, добавив, что «набор инструментов не такой большой, но он есть. Нужно очень точно, адресно им распорядиться». По его словам, есть предложение, хотя решение еще не принято, «понизить существенным образом НДС, но зато все выровнять. Или ничего не отменять, но использовать дополнительные меры».

Решения по налогам будут приниматься в ближайшее время, заключил Путин.

Поручение по «настройке» налоговой системы Путин дал в конце прошлого года в рамках послания Федеральному собранию. Как отмечал тогда президент, поправки в Налоговый кодекс надо принять в 2018 году, а «с 1 января 2019 года ввести их в действие, зафиксировав новые стабильные правила на долгосрочный период».

Правда, у бизнеса сразу же возникли сомнения в том, что налоговый маневр получится реализовать в означенные сроки. Чиновники также жаловались на то, что согласовать все детали налоговых новаций не получится.

В Минфине «Газете.Ru» сообщили, что налоговые предложения могут быть внесены в весеннюю сессию Госдумы.

Несмотря на то, что новое правительство по итогам президентской кампании будет сформировано, скорее всего, в мае, а весенняя сессия заканчивается обычно в июне, срок для обсуждения налоговых новаций вполне достаточный для обсуждения с бизнес-сообществом, дают понять в Минфине.

Источник «Газеты.Ru» в парламенте не исключает, что Госдума и Совет Федерации в этом году закончат работу позднее обычного — 20 июля. Как раз для того, чтобы дать старт налоговой реформе. С 1 января 2019 года новые налоги уже вступят в силу.

Ранее министр финансов Антон Силуанов , выступая в феврале на Сочинском экономическом форуме, говорил, что обсуждаются различные варианты налоговой реформы. При этом от конкретики он уклонился, отметив лишь, что они «пойдут на пользу бизнесу».

Предполагается, что акцент будет сделан в рамках действующей налоговой нагрузки. Но часть нагрузки сместится от прямых налогов к косвенным.

Налоговый маневр призван стимулировать экономический рост, добавлял Силуанов, собственно, повторив позицию президента.

При этом на обсуждение темы налогового маневра наложен неформальный запрет. На том же сочинском форуме бизнес высказывал беспокойство сложившимися правилами игры и «подковерными играми».

«Мы говорим эвфемизмами, такими как увеличение косвенного налогообложения, сокращение налогов на труд», — добавил Шохин. Глава РСПП Александр Шохин тогда напомнил, что налоговые изменения «должны быть внесены в Госдуму в самый сложный период существования правительства, а именно переформирования, где-то в конце апреля — начале мая». Однако никто эти изменения не обсуждает. Тема «затабуирована», — отметил Шохин.

Как пояснил Шохин «Газете.Ru», до сих пор толком не известно, в каком объеме бизнес несет налоговую нагрузку. «Надо сначала все посчитать и, когда правительство предложит налоговый маневр, придерживаться этого объема, не допуская роста налогов», — сказал глава РСПП.

При этом принципиальный подход бизнеса таков: труд не должен быть дешевым, а инвестиции не должны быть дорогими.

В противном случае, будет стагнация экономики, а не рост. Не говоря уже о том, чтобы российский ВВП рос на уровне не ниже среднемирового, то есть, порядка 3,5%. Такую задачу ставил Путин. При том, что 3,5% — это уже понижение планки желаемого. После кризиса 2008 года власти говорили о необходимости и возможности экономического роста на уровне 5%.

В « Деловой России » считают, что мораторий на повышение налогов — это, конечно, шаг вперед. Но все равно этого недостаточно для планирования бизнеса, потому что сейчас «бизнес-проекты окупаются не за три года и не за четыре, на которые распространялся мораторий, а за шесть-десять и более лет».

Президент «Деловой России» Алексей Репик предлагает сделать нормой так называемую «дедушкину оговорку». То есть, условия для ведения бизнеса не должны ухудшаться на время реализации инвестпроекта. Для начала — хотя бы для проектов, в которых задействованы западные инвесторы.

Вопрос об этом на протяжении нескольких лет ставит перед властями глава РСПП Шохин.

Но после введения моратория на изменения налоговой системы фискальная нагрузка на бизнес все равно выросла, на этот раз за счет неналоговых платежей, различного рода сборов и штрафов.

Стабильность налоговой нагрузки принципиальна и для малого бизнеса. Не говоря уже о том, что налоги в России неадекватно высоки. «Российский бизнес не конкурентен в странах БРИКС , не говоря уже о США или Европе. По причине высоких налогов. На рубль инвестиций налоги составляют более 60 копеек», — говорит глава ОПОРы России Александр Калинин

Источники «Газеты. Ru», знакомые с обсуждаемым в правительстве налоговым маневром, утверждают: базовым предложением Минфина, направленным в Кремль, является формула 22% на 22%. Она предполагает снижение ставки страховых взносов с 30% до 22% и одновременное повышение НДС с 18% до 22%.

Эта формула, в принципе, «проходит в рамках требований бизнеса о том, чтобы не росла налоговая нагрузка», — говорит собеседник «Газеты.Ru». По некоторым расчетам, госбюджет даже выиграет от введения этой формулы, получив дополнительно порядка 500 млрд рублей. В худшем — для Минфина — варианте получится выйти по доходам и расходам в ноль.

Но не исключен и другой вариант налогового маневра. НДС оставят в пределах нынешних 18%, но регионам, дадут возможность самим устанавливать налог с оборота. Фактически предлагается вернуться к налогу с продаж, но назвав его несколько иначе. Федеральный закон, как предполагается, рамочно определит, что налог с оборота не должен превышать 5%. То есть, отчасти будет решена хроническая проблема дефицитности региональных бюджетов.

Налог с продаж, по мнению чиновников, имеет негативный окрас. Он действовал дважды, еще в СССР, потом в 1990-х годах и был отменен в 2004 году. Но с тех пор возвращение этого налога периодически обсуждается по инициативе фискальных органов.

Чем хуже идут дела в экономике России, тем активнее звучат предложения вернуть налог с продаж.

Года три тому назад бизнес-сообщество едва отговорило правительственных чиновников не возвращаться к этому налогу, аргументируя тем, что бизнес, в первую очередь, ритейл, уйдет в тень.

Как эти новации будут увязаны с дефицитностью Пенсионного фонда, представители бизнес-сообществ не знают. Но в правительстве, судя по всему, не видят с этим проблем. Обсудить с новым кабмином все нюансы очередного налогового маневра за пару месяцев бизнес точно не успеет. И опасается, что будет в итоге как всегда: предложение Минфина, каким бы оно ни было, в ускоренном порядке и без проблем пройдет через Госдуму, а работодателей поставят перед фактом.