Ещё
Порошенко опять пообещал «энергетическую независимость» Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко опять пообещал «энергетическую независимость» Украины 

Деловая газета «Взгляд» 7 марта 2018
Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что страна вот-вот станет «энергетически независимой», хотя ранее утверждал, что Украина уже слезла с «газовой иглы» России.
«Украина готова в ближайшее время стать энергетически независимой», — написал Порошенко в своем Twitter.
Президент Украины много раз заявлял об «энергетической независимости» Киева от Москвы. К примеру, в январе 2017 года Порошенко говорил, что Украина «уверенно начинает» 2018-й, ведь это «год энергетической независимости». В июне Порошенко рассказывал, что Украина смогла за три года слезть с «газовой иглы» России.
Однако «энергетическая независимость» Украины привела к тому, что у страны возникли серьезные проблемы после отказа Газпрома от поставок и транзита газа на Украину. Порошенко даже призвал украинцев откликнуться на инициативу «Нафтогаза Украины» и сократить объемы потребления газа, в том числе уменьшив температуру отопления своих домохозяйств.
Отметим, что ранее Порошенко признавал, что цена на российский газ — ниже, чем на «реверсный», а причины отказа от прямых поставок из России — чисто политические.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Американский долг приносит России огромные деньги На российские облигации подано заявок на 4 млрд долларов Ушедшая глава Нацбанка Украины запомнится массовым воровством
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля528
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»234
Порошенко предложили заткнуться в ответ123
Джонсон отказался пожимать руку послу России485
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение