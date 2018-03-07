Порошенко опять пообещал «энергетическую независимость» Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что страна вот-вот станет «энергетически независимой», хотя ранее утверждал, что Украина уже слезла с «газовой иглы» России.

«Украина готова в ближайшее время стать энергетически независимой», — написал Порошенко в своем Twitter.

Президент Украины много раз заявлял об «энергетической независимости» Киева от Москвы. К примеру, в январе 2017 года Порошенко говорил, что Украина «уверенно начинает» 2018-й, ведь это «год энергетической независимости». В июне Порошенко рассказывал, что Украина смогла за три года слезть с «газовой иглы» России.

Однако «энергетическая независимость» Украины привела к тому, что у страны возникли серьезные проблемы после отказа Газпрома от поставок и транзита газа на Украину. Порошенко даже призвал украинцев откликнуться на инициативу «Нафтогаза Украины» и сократить объемы потребления газа, в том числе уменьшив температуру отопления своих домохозяйств.

Отметим, что ранее Порошенко признавал, что цена на российский газ — ниже, чем на «реверсный», а причины отказа от прямых поставок из России — чисто политические.