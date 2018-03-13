Чего хотят от Украины кредиторы из Поднебесной

Китайское предложение

Украинское правительство рассчитывает взять у Китая кредит в размере семи миллиардов долларов. На фоне осложнения отношений с западными финансовыми институтами Китай может стать полезной альтернативой для находящейся в кризисе Украины «Лента.ру» разбиралась, на что Украина рассчитывает потратить полученные деньги, помогут ли они украинской экономике и какие цели преследует Китай.

В феврале замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань , выступая на презентации выставочного проекта China International Import Expo, заявил, что Украина рассчитывает заключить с Китаем кредитное соглашение на семь миллиардов долларов.

Спустя несколько дней его шеф — министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян — подтвердил факт переговоров с Китаем о привлечении заемных средств.

При этом чиновник дал понять, что имеет весьма смутное представление о том, каковы будут механизмы финансирования: «То ли кредитов, то ли инвестиций», — неуверенно предположил он.

Министерство также опубликовало список объектов, на создание которых планируется потратить китайские миллиарды. В перечне фигурируют железная дорога из аэропорта Борисполь в Киев, четвертая ветка метро в Киеве и бетонная дорога Кременчуг — Одесса — Николаев. Помимо этого, министерство отчиталось о подписании контрактов на 200 миллионов долларов на строительство дорог на Украине.

Ни для кого на Украине эти заявления не стали новостью. Еще в декабре прошла встреча премьер-министров двух стран, на которой было достигнуто соглашение о реализации совместных проектов на все те же семь миллиардов долларов. Однако, что интересно, тогда речь шла именно о совместных инвестициях, а не о кредитах.

Для Украины развитие финансовых отношений с Китаем очень кстати. Всего месяц назад Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) выдвинули украинскому руководству ряд политических и экономических требований в качестве условий получения дополнительной финансовой помощи: создание антикоррупционного суда, повышение цен на газ для населения и приватизация сельскохозяйственных земель. Выполнить эти требования в ближайшее время Украина вряд ли сможет — достаточно вспомнить судьбу законопроекта об антикоррупционном суде, который почил в недрах Верховной Рады

Китай же, напротив, не интересуется внутриполитическими процессами и обсуждает исключительно финансово-экономические вопросы. Более того, китайские товарищи готовы вкладывать деньги в Украину, несмотря на ее плохую кредитную историю. Исходя из этого можно предположить, что у Китая в отношении Украины существуют долгосрочные планы. Китайские интересы

По словам заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрея Суздальцева, Китаю интересен агропромышленный комплекс и транзит в Европу, следствием чего может быть создание на территории Украины сборочных производств.

Украинский политолог Владимир Воля в список китайских приоритетов также ставит использование транспортных возможностей и аграрный сектор Украины. Помимо этого, по мнению эксперта, Китаю интересны инвестиции в промышленные предприятия, энергетику и финансовый сектор.

Инвестициям в вышеперечисленные секторы, как ни странно, благоприятствует статус Украины как «серой зоны». Конкуренция тут минимальна. С одной стороны, по понятным причинам крайне ограничены возможности российского бизнеса, с другой — западный бизнес не считает Украину удачным местом для инвестиций из-за непростой политической и социальной ситуации.

Можно предположить, однако, что сотрудничество с Китаем будет не очень выгодным для Украины. Для коррумпированных чиновников, которые будут осваивать кредиты и инвестиции, выгода, конечно, будет. Что же касается более глобального эффекта — для широких слоев населения, — его ждать не стоит. Тому есть несколько причин. Плохая кредитная история

В 2013 году Украиной была достигнута договоренность о получении 3,6 миллиарда долларов кредита от Китая. Кредит выдавался под поставку зерна в Китай, а также на закупку в Китае аграрной техники и удобрений. За выполнение кредитных обязательств со стороны Украины отвечала Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ).

Однако из 19 пунктов контракта Украина выполнила лишь один. Первый транш кредита в 1,5 миллиарда долларов просто исчез. Кредитные споры дошли до Лондонского суда. По последним данным, между Украиной и Китаем заключено соглашение об урегулировании спора.

Только утихли споры с китайцами по аграрному кредиту, как уже в 2016 году появилась новая проблема. Государственный банк развития КНР предоставил Украине еще одну кредитную линию — 3,6 миллиарда долларов для развития энергетики.

Однако министерства энергетики , регионального развития, угольной промышленности и компания «Нафтогаз» настолько увлеклись спорами о полномочиях, что попросту не смогли согласовать проектные нужды и пропустили сроки подачи заявки на китайский кредит.

В результате постройка и модернизация теплоэлектростанций, закупка оборудования для бурения и угледобычи и прочие работы были отложены из-за непродуктивной конкуренции ведомств и некомпетентности их руководства. Это, к слову, еще один аргумент в пользу того, что китайским кредиторам и инвесторам стоит хорошенько задуматься о безопасности и эффективности будущих вложений.

Что же касается очередного китайского кредита, то список объектов, в которые предполагается вкладывать средства, сам по себе вызывает настороженность. Два ярда под землей

Постройка четвертой ветки метро в Киеве (так называемое «метро на Троещину» — в спальный район Киева) для киевлян уже стала притчей во языцех. Ее строительство планировали еще при СССР. В очередной раз к обсуждению вернулись в 2007 году — тогда мэрия украинской столицы оценивала стоимость новой ветки в один миллиард долларов. Дальше разговоров дело опять не пошло.

К идее метро на Троещину возвращались в 2013-м и 2015 годах, с аналогичным результатом. И вот в конце 2017 года мэр Киева Виталий Кличко подписал меморандум о сотрудничестве с китайскими компаниями в деле строительства долгожданной ветки. Цена проекта за десять лет выросла ровно в два раза — до двух миллиардов долларов.

Критики отмечали, что на самом деле это пока лишь декларация о намерениях. Отмечалось, что реализации проекта мешают недостроенный мост через Днепр, частный сектор, по которому планируется пустить ветку метро, и так далее.

Эксперты также называли кредитные условия китайцев невыполнимыми для городского бюджета. Дело в том, что для завершения сделки и получения денег от китайцев городу необходимо получить госгарантию от правительства. По словам же советника министра инфраструктуры Украины Александра Кавы, государство на это не пойдет. А муниципальная гарантия от Киева невозможна из-за неудовлетворительного кредитного рейтинга города. Дорога в небо

Аналогичная история с привлечением китайских кредитов на постройку железной дороги из аэропорта Борисполь в Киев. Впервые правительство Украины решило построить ее в 2010 году. Тогда планировалось, что дорога будет готова к 2013 году. И как раз в 2013 году ее начали строить.

Пикантности добавляет тот факт, что строительство тоже велось на китайский кредит — еще при Викторе Януковиче было достигнуто соглашение о выделении 372 миллионов долларов на постройку этой дороги.

С тех пор прошло четыре года. Об эффективности расходования средств рассказал в интервью заместитель министра инфраструктуры Виктор Довганьв конце 2017 года. По его словам, на стройку было потрачено, а точнее «освоено» 50 миллионов долларов, но проект так и не сдвинулся с мертвой точки и был остановлен.

Реализации проекта мешает еще и его сомнительная эффективность. В 2017 году пассажиропоток аэропорта Борисполь составил чуть больше 10 миллионов человек. По словам генерального директора Борисполя, целесообразность строительства железной дороги между городом и аэропортом появляется лишь при стабильном пассажиропотоке в 12 миллионов человек. А по мнению советника министра инфраструктуры Александра Кавы, минимальный пассажиропоток, при котором целесообразно строить железную дорогу, составляет 15 миллионов человек в год. До этих показателей аэропорту еще очень далеко.

Все это позволяет усомниться в том, что проект будет реализован. Отсутствие прогресса за четыре года, растрата 50 миллионов долларов и неочевидная окупаемость оставляет открытым вопрос о целесообразности выделения нового китайского кредита Украине на эти цели. К последнему морю

Наиболее вероятным из всех китайских проектов на Украине видится новая дорога Кременчуг — Одесса — Николаев. Эта дорога соединяет сельскохозяйственный и промышленный центр и юг Украины с главным ее портом. Развитие инфраструктуры в этом регионе призвано способствовать развитию экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции из Украины.

Украинские дороги — одни из наихудших в Европе. По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, 90 процентов автомобильных дорог Украины «убито в хлам». В прошлом году на их ремонт выделено около 1,4 миллиарда долларов. В этих условиях появление китайских денег было бы весьма кстати.

Проблема в том, что от реализации проекта куда больше выиграют китайцы, чем украинцы. По словам исполнительного директора Фонда Блейзера Олега Устенко, кредит на инфраструктурный проект очень опасен в условиях дефицита финансовых ресурсов. Его окупаемость довольно длительна, а платить нужно сразу. Эффект от реализации проекта может оказаться прямо противоположным задуманному. Экономика Украины будет больше тратить на обслуживание кредита, чем получать выгоду от постройки дороги.

Все вышеперечисленное заставляет усомниться в полезности китайских денег для украинской экономики. Правительство Украины проявило себя халатным, некомпетентным и коррумпированным. Его способность реализовать инфраструктурные проекты с Китаем вызывает серьезные сомнения. По этим причинам вряд ли стоит ожидать, что украинско-китайское сотрудничество выйдет за рамки деклараций и заявлений.