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«Газпром» ответил «Нафтогазу»
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«Газпром» ответил «Нафтогазу» 

Рамблер 2 часа назад
Заместитель председателя правления «Газпрома» Алексей Медведев прокомментировал претензии «Нафтогаза» по поводу прекращения поставок газа, передает «Взгляд». По словам Медведева, «Газпром» 5 марта направил «Нафтогазу» уведомление о начале процедуры расторжения контрактов и предложил дату встречи для обсуждения сложившейся ситуации.
Медведев заявил, что украинская сторона ведет себя непоследовательно, и привел письмо главы «Нафтогаза» Андрея Коболева от 29 декабря 2017 года.
«Для корректного понимания и исполнения вынесенного финального решения по делу… требуется его подробное обсуждение сторонами контракта с целью достижения однозначности толкования принятых трибуналом условий, а также действий сторон, направленных на его исполнение» — говорится в письме.
Результатом переговоров должна стать корректировка контракта и подписание допсоглашения к нему, которое позволит сторонам выполнить обновленные обязательства.
«В отношении новых предварительных счетов по контракту — компания видит возможным их оплату и начало отбора газа после того, как условия контракта будут полностью адаптированы, с учетом указанного выше финального решения трибунала», — напомнил Медведев текст письма Коболева.
>> «Газпром» подал апелляцию на решение арбитража по спору с «Нафтогазом»
Как объяснил зампред правления «Газпрома», российская компания вернула предоплату, так как подписанное руководством «Нафтогаза» дополнение к контракту не полностью соответствовало окончательному арбитражному решению от 22 декабря и содержало дополнительные условия, на которые «Газпром» был не готов пойти.
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