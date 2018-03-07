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Уктрансгаз: Действие всех временных мер в связи «газовым кризисом» прекращено
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Уктрансгаз: Действие всех временных мер в связи «газовым кризисом» прекращено 

Прайм 7 марта 2018
Фото: Прайм
Компания «Уктрансгаз» в среду, 7 марта, сообщила о прекращении действия всех временных мер в связи «газовым кризисом» на Украине. Соответствующее сообщение появилось в микроблоге компании в соцсети Twitter.
"Сегодня газовый кризис завершился официально. С 7 марта 2018 года действие всех временных мер прекращено. Об этом вчера объявил кризисный комитет при Минэнерго. ГТС работает в обычном режиме с 3 марта", — отмечает «Уктрансгаз».
Напомним, что ранее украинское министерство энергетики и угольной промышленности заявляло о снятии ограничения потребления газа на Украине со среды. Введение ограничения было в пятницу, 2 марта.
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