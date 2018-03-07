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В России резко выросло число сверхбогатых
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В России резко выросло число сверхбогатых 

Рамблер 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Количество россиян, чье состояние превышает 500 млн долларов, за 2017 года увеличилось на 22% и составило 220 человек. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на доклад консалтинговой компании Knight Frank.
Россия занимает 26 место в мире по числу ультра-богатых людей с капиталом свыше 50 млн долларов на 10 тысяч населения. Такие же показатели у Португалии и Кипра.
В компании отмечают, что количество мультимиллионеров в России снизилось на 35% с 2012 года, а возвращение к прежним показателям ожидается к 2020 году.
При этом состоятельные россияне и граждане СНГ в 58% случаев имеют двойное гражданство или второй паспорт, а 45% богачей рассматривают возможность постоянного проживания в другой стране.
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Больше всего ультра-богатых людей живет в США — 1830 человек. Китай на второй строчке — 490 человек. Третье место у Германии — 430 человек.
 Ещё 35 источников 
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