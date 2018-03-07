Доллар превращается в рисковый актив

Новый виток страхов вокруг торговых войн подавляет с утра азиатские рынки, наиболее чувствительные к данной теме. Отставка активного сторонника свободной торговли с поста советника Белого Дома в Вашингтоне возродила опасения, что эпизод с тарифами на сталь и алюминий окажется непоследним.

Американская валюта снижается вслед за сокращением спроса на риски. Доллар падает с начала месяца к корзине из шести ведущих валют, потеряв за это время 1.5%. EUR/USD быстро восстанавливается весь март, несмотря на изначальный провал в понедельник. Главная валютная пара форекс преодолела с утра 1.24 и находится в паре шагов от максимумов начала года.

Во второй половине недели будет целый ряд событий, способных вызвать серьезную волатильность как на рынках в целом, так и в данной паре. Это и заседание ЕЦБ , и целый ряд отчётов по рынку труда в США. Кроме того, сегодня вечером публикуется Бежевая Книга ФРС — экономический обзор, предваряющий заседание FOMC. Также сегодня нас ждут оценки занятости частного сектора в США, данные по запасам нефти там же и решение по ставке в Канаде.

Такое скопление важных событий способно породить всплеск активности торгов на российском рынке. Из-за буксующей нефти и сокращения спроса на риски, рубль вчера несколько сдал позиции, позволив USD/RUB прибавить 25 копеек до 56.67, а EUR/RUB — сразу 69 копеек до 70.30.

Вторая половина недели способна дать рождение новому сильному импульсу на рынках и позволить рублю оторваться от важных уровней 56 за доллар и 70 за евро.