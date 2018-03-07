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Стало известно о списке угроз энергобезопасности РФ
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СМИ сообщили о списке угроз энергобезопасности России 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Минэнерго РФ подготовило проект Доктрины энергобезопасности России, в котором назвало главными угрозами политику США и "зеленую энергетику", пишет газета "Ведомости", ознакомившись с содержанием документа.
"Первой в списке внешнеполитических угроз указана "дискриминационная политика со стороны США и их союзников", которая заключается во введении ограничений на доступ нефтегазовых компаний к современным технологиям и оборудованию, запрет на привлечение долгосрочного финансирования и на организацию СП с иностранными компаниями", — пишет издание. В проекте доклада в пример приводится "Роснефть", которая потеряла одного из своих партнеров ExxonMobil на арктическом шельфе из-за санкций.
Помимо этого, как сообщает газета, энергобезопасности России также угрожает отказ от потребления ископаемого топлива и переход к "зеленой энергетике", замедление роста и изменение структуры мирового спроса на энергоносители из-за повышения энергоэффективности.
Как следует из доклада, энергобезопасности России также угрожают ужесточение конкуренции, появление новых экспортеров энергоносителей и рост производства сжиженного природного газа, последний усиливает конкуренцию на рынке и повышает экономические риски торговли трубопроводным газом.
"Ухудшение ресурсной базы полезных ископаемых по мере истощения действующих месторождений, уменьшение размеров и снижение качества открываемых месторождений, а также слабая геологическая изученность территории страны тоже в группе риска, согласно документу", — отмечает газета.
Экономическими угрозами, согласно докладу, Минэнерго считает "чрезмерную финансовую нагрузку на организации ТЭК" и низкие темпы обновления инфраструктуры, научно-технологическими — достижение критического уровня отставания в сфере науки и технологий. Отмечается, что именно это может стать причиной неконкурентноспособности российских нефтегазовых компаний.
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