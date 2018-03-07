Слабый рубль оказался ошибкой

Российская промышленность голосует за крепкий рубль. Большинство отечественных предприятий хотели бы в текущем году видеть национальную валюту более сильной, говорится в свежем мониторинге экономической ситуации от РАНХиГС. Аналогичные результаты показал опрос Института экономической политики, опубликованный в конце февраля. Его участники назвали оптимальным курс в 54 рубля за доллар.

Эти исследования противоречат заявлениям российского правительства о пользе слабого рубля для отечественных компаний: дескать, это повышает их конкурентоспособность на международных рынках. «Было бы, что там продавать», — отвечают бизнесмены.

Ошибочка вышла

«В первую очередь дешевый рубль выгоден добывающим предприятиям, которые отправляют большую часть своей продукции за рубеж, соответственно, получают выручку в валюте, при этом с поставщиками в России рассчитываются в рублях. Но таких компаний все-таки немного, и на них полагаться особо не приходится», — сказал «Ридусу» заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов. Только четверть респондентов РАНХиГС заявили, что снижение курса национальной валюты могло бы повысить экспортный спрос на их продукцию. При этом 37% вообще не рассчитывают на сбыт за рубежом.

Эксперты отмечают, что российские экономические власти искренне рассчитывали, что слабый рубль поможет отечественным предприятиям конкурировать с другими компаниями на международном рынке и занять там свое место. Но проблема в том, что эти товары сначала надо произвести, а производить их особо не на чем.

К моменту девальвации национальной валюты в стране не развито было ни производство сырья, ни производство оборудования. «Банально даже со станками у многих проблема, все приходится закупать за границей, — сетует Антропов. — И за три года кризиса, даже чуть больше уже, программа импортозамещения, к сожалению, не дала никаких результатов. Зависимость только возросла».

Нет денег — нет технологий

Быстро наладить собственное производство нужного оборудования при отсутствии необходимых технологий просто невозможно, поясняют эксперты. А на их разработку, опять же, требуются огромные инвестиции. При этом мир не стоит на месте, появляется принципиально новые станки и машины, возникают производства с использованием незнакомого ранее сырья.

В результате, получается своего рода цепная реакция. Из-за отсутствия или неудовлетворительного качества отечественных аналогов российские компании вынуждены закупать импортное оборудование. Но это влечет за собой необходимость приобретать адекватное ему сырье и материалы, которые, опять же, в России не производятся.

«В последний год для некоторых эксклюзивных крупных компаний, может быть, это стало однозначной цифрой, но для среднего и тем более мелкого бизнеса, если вообще кредит доступен, он измеряется 15—25%, что, по сути, является запретительным уровнем и не стимулирует компании к дальнейшему развитию», — добавляет экономист. Передовые страны поддерживают своих производителей, ориентированных на экспорт, дешевыми кредитами. По словам профессора кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константина Ордова, в Европе крупные производители могут позволить себе привлечь кредит под 1—3%, китайский производитель может взять кредит под 5—7% под поставку оборудования в Россию, а в самой России до недавнего времени проценты по кредиту измерялись двузначными цифрами.

Недавнее исследование того же РАНХиГС показало, что с 2015 года зависимость российской промышленности от импорта увеличилась до 92—93%. И если три года назад 30% предприятий выражали готовность сократить или полностью свернуть закупки за рубежом машин, станков и технологических решений, то к 2017 году таких осталось всего 7%.

Что же касается сырья, в 2015 году о попытке перейти на отечественные аналоги говорили 22% опрошенных руководителей, а в прошлом году их доля сократилась до 8%. В основном проблема заключается в том, что российских аналогов просто нет, причем любого качества. Само качество занимает второе место среди факторов, препятствующих замещению импорта. Еще около 10% предприятий жалуются на завышенные цены.

Сначала модернизация, потом экспорт

«Это поможет на данном этапе обновить производство, закупить оборудование и сырье. И после того, как уже процесс производства пойдет, когда у них появится продукция, которую они смогут предлагать на международном рынке, им будет выгоден дешевый рубль», — прогнозирует Антропов. Дешевый рубль делает импортное оборудование и сырье слишком дорогим для отечественных предприятий, по крайней мере, модернизация производства становится невозможной. Именно поэтому сейчас большинство компаний заинтересованы в крепкой национальной валюте.

По данным РАНХиГС, еще в феврале 2015 года укрепление рубля вышло на первое место в рейтинге желаемых предприятиями антикризисных мер. 54% рассчитывают понизить таким образом свои издержки (и только 21% считают, что их издержки не зависят от обменного курса). Еще 48% полагают, что укрепление национальной валюты помогло бы им в осуществлении инвестиций (20% считают для инвестиций достаточным просто сохранение валютного курса на стабильном уровне).

Для продажи товаров на внутреннем рынке тоже предпочтителен более крепкий рубль — так считают 38% предприятий. Они уверены, что сильная валюта способствует росту внутреннего спроса, и только 7% придерживаются противоположного мнения.

«Несмотря на устойчивое представление многих чиновников и экспертов о желательности ослабления рубля для развития промышленности, сами предприятия демонстрируют весьма устойчивые предпочтения в пользу более крепкого рубля. Число предпочитающих укрепление рубля в 2,4 раза превосходит долю тех, кто склоняется в пользу стабильности существующего курса», — заключают эксперты академии.

И не забыть про бюджет

Готовы ли власти прислушаться к стенаниям бизнеса с учетом того, что в пользу дешевого рубля у них есть еще более весомый аргумент — наполнение государственного бюджета? Здесь преимущество слабой национальной валюты не оспаривается.

По словам Антропова, в ближайшее пару месяцев правительство собирается поддержать рубль: Минфин уже объявил о сокращении объемов покупки валюты в марте-апреле. Правда, и дополнительные доходы с цен на нефть выше 40 долларов за баррель в этот период должны снизиться — отопительный сезон подходит к концу, а подготовка к следующему начнется немного позже.

«К сожалению, кроме импортозамещения у нас не получилось еще избавиться от сырьевой зависимости бюджета. В январе, по данным Минфина, более 50% доходов пришлось на нефтегазовый сектор — это очень большой показатель, в прошлом году он был на уровне 40%", — напоминает экономист. Но в любом случае, эксперт прогнозирует, что в ближайшие пару месяцев рубль должен быть достаточно стабильным. А потом многое будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке.

То есть, зависимость России от экспорта энергоресурсов тоже лишь возрастает. И если нефть решит прогуляться хотя бы к 50 долларам за баррель, не говоря уже о 40 долларах за бочку, правительство точно не станет держаться за крепкий рубль и пойдет по пути его снижения ради наполнения бюджета. «И мнение населения уже некем учитываться не будет», — резюмирует Антропов.