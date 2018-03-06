Мексика может принять ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий 

ТАСС, 6 марта. Мексика должна принять ответные меры в случае введения США импортных пошлин на сталь и алюминий. Об этом заявил во вторник министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреаль.
"Что мы должны сделать в таком случае в ответ, так это принять меры, направленные на экспортируемые [США] наиболее политически чувствительные товары. У нас есть возможность ответить", — цитирует его агентство Франс Пресс.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна на текущей неделе введет импортные пошлины на сталь и алюминий. По его словам, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США. Президент объявил о предстоящем введении пошлин на совещании с руководителями действующих в США компаний сталелитейной и алюминиевой индустрии. В ходе совещания он обещал возродить эти отрасли американской промышленности.