«Игра на нервах»: чем кончится борьба Порошенко и МВФ

К чему приведёт противостояние Петра Порошенко и МВФ

Пётр Порошенко не намерен идти на уступки МВФ по законопроекту об Антикоррупционном суде. В интервью The Financial Times президент заявил, что желание «иностранных доноров» влиять на состав судей нарушает суверенитет Украины. Невыполнение требований МВФ грозит Киеву заморозкой транша в $1,9 млрд Эксперты полагают, что Порошенко сам боится судебного преследования и надеется, что под угрозой дефолта в стране фонд смягчит свои условия. К каким последствиям может привести конфликт украинского лидера и МВФ, разбирался RT. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не намерен идти на уступки МВФ по законопроекту о создании Антикоррупционного суда.

В интервью The Financial Times, которое было опубликовано 6 марта, он заявил, что «иностранные доноры» не могут диктовать стране, какие законы принимать. Украинский лидер также предостерёг МВФ от нарушения суверенитета страны.

«Если кто-то может представить, что иностранные доноры будут формировать украинские суды, то это против Конституции», — заявил Порошенко.

Антикоррупционный суд должен расследовать дела против украинских чиновников высокого ранга. Планируется, что он будет принимать решения по делам, которые ведёт Национальное антикоррупционное бюро. Только после создания такого суда и повышения тарифов на газ для населения МВФ готов предоставить Украине пятый транш в размере $1,9 млрд

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В конце декабря прошлого года Пётр Порошенко зарегистрировал в парламенте законопроект №7440 о создании Антикоррупционного суда, 1 марта в первом чтении его утвердила Верховная рада . Но законодательная инициатива не понравилась «иностранным донорам».

Главное требование МВФ — предоставить Общественному комитету международных экспертов решающий голос при выборе судей. В президентском варианте предложения по экспертам носят лишь рекомендательный характер. Также МВФ настаивает на том, что судей должно быть пятьдесят. В текущем документе их число не регламентировано.

Взятка как экономический фактор

Украинский президент и его окружение выступают против утверждения законопроекта об Антикоррупционном суде в редакции МВФ, поскольку в перспективе могут быть сами привлечены к ответственности, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин

«Таким образом они хотят обезопасить себя от преследований», — отметил Данилин в беседе c RT.

В адрес Петра Порошенко уже давно звучат обвинения. В ноябре прошлого года расследование о коррупции в оборонной сфере Украины и роли в ней Порошенко опубликовало немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Неоднократно о взятках в окружении главы государства говорил и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили . А на днях беглый украинский олигарх Александр Онищенко начал давать показания Министерству юстиции США о коррупции Порошенко и его окружения.

Источник RT в администрации президента Украины рассказывает, что Пётр Порошенко опасается возможных уголовных дел, которые будет рассматривать независимый Антикоррупционный суд, и хочет получить гарантии «неприкосновенности» от ЕС и США в случае, если он проиграет выборы в 2019 году. Этот вопрос, по сведениям источника RT, обсуждался во время телефонных переговоров между Порошенко и вице-президентом США Майком Пенсом , которые состоялись 6 марта. Но гарантиями западных партнёров Порошенко заручиться пока не удалось.

По мнению экспертов, Пётр Порошенко также опасается, что масштабная борьба с коррупцией может парализовать украинскую экономику.

США и страны ЕС не понимают особенностей коррупции на Украине, которая отличается от других стран, отметил в беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев . Эксперт пояснил, что многие экономические процессы в стране действуют именно «благодаря взяткам».

«Многие требования украинских законов противоречивы, и если всё делать по правилам, то получить разрешения на работу, списать долги или взаимодействовать с налоговой службой без взяток невозможно. Если все контролирующие органы будут руководствоваться правилами, то работа бизнеса остановится», — говорит источник RT в Министерстве финансов Украины.

В результате деятельности Антикоррупционного суда в стране может наступить дефолт, отмечают эксперты. МВФ в этом не заинтересован, считает Суздальцев, и постарается найти варианты для решения проблемы с законопроектом.

Дело в том, что все средства, которые Украине выделяет МВФ, идут на погашение старых долгов, пояснил Павел Данилин, и если финансовой помощи не будет, то страна может объявить второй за последние два с половиной года дефолт.

«Первый был зафиксирован в декабре 2015 года, когда Украина отказалась возвращать России долг в размере $3 млрд, — говорит он. — Но второго дефолта не выдержит не только экономика, но и сама страна».

МВФ в этом случае потеряет свыше $12 млрд, которые «одолжил» Украине. Этот «козырь» Порошенко и держит в рукаве, считает Данилин. Политолог характеризирует действия украинского президента как «попытку поиграть на нервах у фонда».

Настоятельная просьба

Однако идти до конца в вопросе об Антикоррупционном суде Порошенко тоже не может, поскольку отказаться от транша МВФ для украинской экономики — смерти подобно, считают эксперты. У страны совсем немного вариантов, где найти средства, признаёт источник RT в Министерстве финансов Украины.

«Это китайский кредит на $7 млрд или «долг» «Газпрома» перед «Нафтогазом» на $2,56 млрд Но пока перспектива получения этих средств туманна», — говорит собеседник RT.

Сейчас Национальный банк Украины держит курс только за счёт повышения учётной ставки, которая 2 марта выросла с 16% до 17%. Это привело к повышению спроса на украинские облигации внутреннего займа (ОВГЗ) со стороны иностранных инвесторов, которые заводят в страну валюту.

Минфин разместил ОВГЗ на 3 месяца по 17,5%. Безумная доходность. На высокие процентные ставки «прилетают» спекулянты-нерезиденты. Что помогает укреплять гривну. Получается, сейчас дают сверхвысокую спекулятивную прибыль покупателям краткосрочных ОВГЗ. Которые ещё и зарабатывают на укреплении гривны. Затем нерезиденты так же начнут выходить из украинских ОВГЗ (пока все покупки идут на 3—6 месяцев). И качнут гривну в обратную сторону», — написал на своей странице в Facebook управляющий партнёр в Capital Times Investment Company Эрик Найман

Таким образом, до того момента, когда инвесторы начнут продавать ОВГЗ и выводить валюту, что приведёт к обрушению гривны, у Порошенко осталось около полугода. Этим обусловлено форсирование со стороны украинского лидера принятия законопроекта об Антикоррупционном суде.

«Согласно регламенту украинского парламента, у нас есть две недели, чтобы подготовить любые поправки, и я настаиваю на том, чтобы парламент это время потратил на анализ поправок, нашёл компромисс и проголосовал. И моя просьба парламенту — пожалуйста, сделайте это как можно скорее. Обсудите рекомендации Венецианской комиссии», — заявил украинский президент, обращаясь к народным избранникам.

Однако источник RT в администрации президента Украины заявляет, что глава государства пока не знает, чей текст законопроекта будет утверждать Рада.

«И будет ли вообще. Это зависит от результатов переговоров Порошенко с ЕС, США и МВФ», — сообщил собеседник RT.

По мнению Суздальцева, МВФ не оставит Украину и, скорее всего, стороны договорятся.

«Объявление Украиной дефолта в первую очередь невыгодно самому МВФ», — сообщил эксперт.