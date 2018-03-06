Мирзиеев и Силуанов обсудили развитие сотрудничества

Президент Узбекистана и глава Минфина РФ обсудили развитие сотрудничества

"В ходе встречи обсуждены возможности привлечения финансирования для продвижения совместных проектов, а также взаимодействия в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов на базе ведущих специализированных учебных заведений России", — говорится в сообщении. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник обсудил с министром финансов России Антоном Силуановым перспективы сотрудничества в финансовой сфере, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Силуанов прибыл в Ташкент с рабочим визитом для проведения двусторонних межведомственных консультаций.

"Силуанов подтвердил заинтересованность и готовность российской стороны развивать и углублять полномасштабное и взаимовыгодное практическое партнерство между двумя странами в финансовой сфере", — добавили в пресс-службе Мирзиеева. По данным пресс-службы, в ходе встречи особое внимание уделялось привлечению передового российского опыта, технологий и знаний в вопросах модернизации финансовых, налоговых и таможенных органов, бюджетного планирования, обеспечения сбалансированности местных бюджетов, внедрения эффективных механизмов финансового контроля.

Накануне министерство финансов Узбекистана сообщило, что рабочие группы финансовых и налоговых органов двух стран подготовили "дорожную карту" по дальнейшему расширению сотрудничества.