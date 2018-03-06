Богатейшие люди России

Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых богатых людей мира. В нем оказались 102 россиянина, их совокупное состояние издание оценило в 410,8 млрд долларов.
На первом месте в списке богатейших людей России оказался Владимир Лисин, председатель сталелитейной компании НЛМК. Лисин также управляет холдингом Universal Cargo Logistics, который владеет железнодорожным перевозчиком First Cargo, и рядом портов и судоходных компаний. Cостояние бизнесмена оценивается в 19,1 млрд долларов. Владимир Лисин уже возглавлял российский список в 2011 году.
Второе место в списке Forbes занял Алексей Мордашов, основной акционер компании «Северсталь». Его состояние оценивается в 18,7 млрд долларов.
На третье место опустился прошлогодний лидер списка Леонид Михельсон, основатель компании «Новатэк» и владелец 48% акций НК «Сибур». Его состояние — 18 млрд долларов.
Четвертое место — у Вагита Алекперова, президента и совладельца «Лукойла». Forbes оценил состояние Алекперова в 16,4 млрд долларов.
Пятерку богатейших людей России замыкает владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко с 16 млрд долларов. Тимченко принадлежат доли во многих российских компаниях, в том числе «Новатэк» и «Сибур».
Во второй части десятки Forbes оказались Владимир Потанин ($15,9 млрд), Андрей Мельниченко ($15,5 млрд), Михаил Фридман ($15,1 млрд), Виктор Вексельберг ($12,4 млрд) и Алишер Усманов ($12,5 млрд).