Китай и СПГ спасут Газпром от Украины

Даже когда в России происходили серьезные пертурбации, газ все равно шел в Европу. Украина в очередной раз пытается создать проблемы для транзита при самоубийственной поддержке со стороны Евросоюза в лице Стокгольмского арбитража. Но в отличие от прошлых лет, когда Газпрому нужно было любым путем договариваться, теперь у России есть альтернативный покупатель. Сможет ли Китай заменить Европу?

Газпром создан и существует для того, чтобы добывать газ и продавать его. Причем продавать за границу — нам в России столько газа не нужно. Продажа газа за границу — это валютные доходы государства. Это рабочие места по всей протяженности трубы от места добычи до места ее выхода за пределы страны. Это огромные налоговые платежи. Это внедрение новых технологий. Это курица, несущая золотые яйца, и ради сиюминутных политических интересов никто курицу резать не будет.

После распада СССР в поставках российского газа за рубеж появился серьезный дестабилизирующий фактор — страны-транзитеры. И Украина, и Белоруссия регулярно претендовали на особое отношение и особые цены. А желательно — вообще бесплатно, «мы же друзья». Украина физически больше, поэтому и проблем с ней было (и остается) больше.

Хроника газовых войн России и Украины местами выглядит увлекательнее описаний средневековых сражений или походов Наполеона. Ультиматумы, посредники, контракты «бери или плати», взаимозачеты. Периоды затишья и практически любви и периоды жесткой конфронтации.

Показательно, что и украинское государство, при всей своей слабости до 2014 года и практически полного бессилия после Евромайдана, все равно умудряется обеспечивать безопасность газовой трубы. Сепаратизм, преступность, олигархическая вольница, нелегальная добыча янтаря, бесконтрольные границы на западе и востоке — все это есть. Но на транзитную трубу не пробовал покушаться ни один самый отмороженный бандеровец или самый антибандеровский повстанец. Потому что слишком серьезные люди заинтересованы в бесперебойных поставках. А жить хочется всем.

То, что не смогли испортить ни бандеровцы, ни их идейные противники, украинское государство сделало само. Украинский транзит полностью скомпрометирован и уже давно не приносит ни России, ни Европе ничего, кроме головной боли. Поэтому Газпром вкладывает миллиарды в обходные пути — «Северный поток» и его дополнительные нити в Западную Европу, «Голубой поток» в северо-восточную Турцию », «Турецкий поток» в европейскую часть этой страны.

Почему турки? Потому что они, в отличие от украинцев или болгар, в последний момент под давлением США отказавшихся от «Южного потока», не испытывают по отношению к русским национальных комплексов. Болгария , напомним, предавала Россию чуть ли с момента, когда русская армия зачем-то даровала этой стране независимость.

В турецкой истории — столетия реальных, а не выдуманных войн с Россией, не приносивших выгоды никому, кроме Европы. Но также и умение, и привычка договариваться о сотрудничестве вопреки всему.

Поэтому Турция, став транзитной страной, разумеется, не упустит своего. Но бережное отношение к курице, несущей золотые яйца, разделит.

Европейские страны отлично осознают все риски украинского транзита и отлично помнят 2009 год, когда из-за нежелания Украины заключать контракт, та же Болгария и другие страны Южной Европы чуть не замерзли в прямом смысле этого слова.

Но еще лучше европейцы осознают: если транзит полностью прекратится, то кормить Украину придется им. Никаких предпосылок к тому, что Киев без «газовых» денег сможет выполнять социальные обязательства перед собственными гражданами, нет и не предвидится.

Решение Стокгольмского арбитража по итогам спора Газпрома и «Нафтогаза» — это «двойные стандарты, подрывающие авторитет арбитров и веру в беспристрастность коммерческого суда», что признает даже Forbes

Текущие контракты на транзит не устраивают ни Россию, ни Украину. Значит — они будут перезаключены. Потому что (см. выше) главная задача Газпрома — это торговать газом, а не воспитывать соседнее государство.

Монополизм, как известно, развращает. Украина уже давно не монополист, но по-прежнему очень важный транзитер. Именно поэтому Киев и его друзья-хозяева в Брюсселе и Вашингтоне изо всех сил сражаются с альтернативными северными и южными газопроводами.

Но Газпрому надо торговать газом. Население Европы — 827 млн человек. Население Китая — 1,4 млрд человек. Именно поэтому строится трубопровод «Сила Сибири». Да, Китай южнее, поэтому много газа на отопление ему не надо. Но требуемые объемы все равно велики.

Именно в эти дни российско-украинского газового обострения (Совпадение? Не думаю) Китай выступает с официальным заявлением о том, что будет наращивать поставки газа из России в связи с недостаточными запасами.

Как заявил глава Государственного комитета по делам развития и реформ страны Хэ Лифэн, за 2017 год объем поставок газа населению Китая составил 237 млрд куб. м, что на 14% больше, чем годом ранее.

«Мы впервые со времен образования КНР столкнулись со столь значительным ростом — это означает, что нам придется обеспечивать энергетическую безопасность по причине увеличивающихся объемов поставок газа с учетом новых предпосылок», — отметил высокопоставленный китайский чиновник.

Таким образом, запланированной мощности а «Силы Сибири» (38 млрд кубометров в год) уже сейчас недостаточно для того, чтобы покрыть потребности Поднебесной. А спрос на газ в самой населенной стране мира будет только расти.

Поэтому у России есть отличная альтернатива долгим и в чем-то даже унизительным переговорам с Киевом и Брюсселем о поставках газа в западном направлении. Китай купит все, и все равно ему не хватит.

Но, как мы уже отметили в самом начале, Газпром гордится тем, что строго выполняет заключенные контракты с добросовестными партнерами («Нафтогаз» к их числу не относится). Поэтому Европа без газа не останется, в ущерб действующим контрактам заключать новые никто не будет.

Просто Брюсселю давно пора осознать — даже если они не построят трубопроводы, не купят российский газ и выберут более дорогой американский или катарский сжиженный (СПГ), то в Москве никто плакать не будет. Свою основную задачу — продать газ за границу — Газпром все равно выполнит.

Кстати, строить заводы по производству СПГ России следует в ускоренном темпе. Трубопроводы в соседние страны — это хорошо, а возможность отправить газ в любую страну мира — лучше. Очень помогает торговаться и добиваться адекватной цены.

И чем раньше в Киеве поймут, что содержать стремительно ржавеющую украинскую газотранспортную систему России не нужно ни политически, ни экономически, тем больше шансов на то, что даже утратив статус основного транзитера, Украина продолжит получать недорогой газ из России хотя бы для собственного населения, а не покупать его в четыре раза дороже у «партнеров» из Евросоюза.

Хотя последнее, о чем думают украинские власти — это собственное население.