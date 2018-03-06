Запад вновь недооценил нефтяной потенциал России

Прогноз МЭА по росту мирового спроса на нефть к 2023 году на 6,9 млн баррелей в сутки может быть скорректирован по множеству причин. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
"Международное энергетическое агентство (МЭА) регулярно делает прогнозы, но само же может их пересматривать несколько раз в год. Подходить к ним буквально и воспринимать в виде истины в последней инстанции нельзя. Такие прогнозы даже нельзя назвать приближенным к реальности сценарием развития событий. Это не более, чем ориентир для нефтегазовых компаний мира и игроков, заинтересованных в развитии отрасли. Лучше сразу оговорить: подобные прогнозы не сбываются практически никогда.
Причина проста: аналитики МЭА опираются в анализе на сегодняшние тенденции и факторы, исходя из предположения, что в следующие 3-5 лет они останутся неизменными. Но так не бывает — чаще всего предсказания не сбываются даже на горизонте пару лет, чего уж говорить о пятилетке. Просто потому, что совокупность факторов, давящих на отрасль, очень велика, и они всегда непостоянны", — отмечает эксперт.
МЭА в новом докладе "Анализ и прогнозы до 2023 года" пришло к выводу, что спрос на нефть в мире увеличится к указанному сроку на 7% — до 104,7 миллиона баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 2018 годом, при этом Китай останется главным двигателем роста спроса. Основной рост спроса придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, который составит 4,2 млн б/с от общего показателя. Ключевым фактором роста спроса станет развитие нефтехимического сектора, особенно в США и Китае, а также за счет увеличения потребления керосина — воздушные перевозки становятся более доступными в разных странах.
"В этом году Россия едва ли покажет рост нефтедобычи — это объективные денные, ибо Москва связана обязательствами в рамках договоренностей ОПЕК+. Это объективная данность. Но МЭА опирается на прогнозы российских компаний — "Газпромнефть", к примеру, намерена к 2020 году выйти на 100 миллионов тонн годовой добычи в нефтяном эквиваленте. Предполагаю, что МЭА решили: основная добыча у нас будет вестись на традиционных месторождениях по традиционным технологиям.
Однако и тут МЭА исходит из того, что за 5 лет ни в РФ, ни в мире ничего не поменяется. К примеру, сейчас коэффициент извлечение нефти в России порядка 30 — это значит, что 70% запасов остается в пласте. Меж тем, не учитывается развитие технологий добычи на шельфе, новых способов извлечения сланцевой нефти. То есть считать прогноз реалистичным на горизонте пяти лет нет ни малейших оснований. равно как и все остальные негативные выводы МЭА в отношении России", — подчеркивает аналитик.
Китай и баженовская свита
Доклад МЭА гласит: в России спрос на нефть будет расти в среднем на 55 тысяч б/с ежегодно при поддержке более высоких цен на нефть и макроэкономической стабилизации. В результате в 2018 году спрос на нефть в России составит 3,665 млн б/с, а к 2023 году вырастет до 3,959 млн б/с. В частности, российский спрос будет поддерживаться проектами на базе нефтяного газа, а также этановыми проектами, которые увеличат спрос в России на 130 тысяч б/с к 2023 году.
Аналитики пришли к выводу: добыча в РФ восстановится за два года в случае выхода из сделки ОПЕК+ с 2019 года. К 2021 году она может достичь пика в 11,74 млн баррелей в сутки (с учетом газового конденсата), а затем снизиться к 2023 году до 11,57 млн баррелей в сутки. Причина — компании РФ могут испытывать нехватку технологий и инвестиций для следующего поколения проектов. Альтернативу указывают сами западные аналитики — все недостающее РФ может найти в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
"В России сейчас активно развивается добыча на баженовской свите — это условно говоря "русский сланец". Запасов там очень много, расположены они в традиционном регионе нефтедобычи, то есть вся нужная инфраструктура давно имеется. И если мы научимся быстро строить скважины для добычи, то падение добычи на традиционных месторождениях отлично компенсируется. Могу сказать, что эксперты "Лукойла", "Газпрома" и "Роснефти" работают в этом направлении, так что прорыв — дело лишь времени.
С оценкой технологий РФ у МЭА тоже неувязка. Как известно, кроме России, лишь четыре государства еще недавно входили в "высокотехнологичный нефтяной клуб". Это США, Великобритания, Норвегия и Нидерланды. Однако недавно к ним присоединился Китай — там не только активно скупают все передовые технологии нефтедобычи, но и дорабатывают из, создавая новые методы и технику. Сейчас ситуация такова, что ему есть чему поучиться у России, но и он может многому научить нас. В том числе в технологии повышения нефтедобычи.
Одно дело, если вы извлекаете с месторождения 30% запасов, другое — 45%, а такие технологии будут внедряться довольно скоро. И подход к итоговой оценке потенциала РФ будет совсем иным. Кроме того, не стоит забывать: МЭА уже не раз давало негативные прогнозы в отношении РФ как по газу, так и по нефти. Но стоит поинтересоваться, где расположено агентство и в чьих интересах работает, чтобы понять: негативный перекос в сторону Москвы будет всегда, как и неоправданно позитивный в отношении ее конкурентов на глобальном нефтяном рынке", — заключает Александр Фролов.