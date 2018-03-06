Ставка на технологии: Запад вновь недооценил нефтяной потенциал России

"Международное энергетическое агентство (МЭА) регулярно делает прогнозы, но само же может их пересматривать несколько раз в год. Подходить к ним буквально и воспринимать в виде истины в последней инстанции нельзя. Такие прогнозы даже нельзя назвать приближенным к реальности сценарием развития событий. Это не более, чем ориентир для нефтегазовых компаний мира и игроков, заинтересованных в развитии отрасли. Лучше сразу оговорить: подобные прогнозы не сбываются практически никогда. Причина проста: аналитики МЭА опираются в анализе на сегодняшние тенденции и факторы, исходя из предположения, что в следующие 3-5 лет они останутся неизменными. Но так не бывает — чаще всего предсказания не сбываются даже на горизонте пару лет, чего уж говорить о пятилетке. Просто потому, что совокупность факторов, давящих на отрасль, очень велика, и они всегда непостоянны", — отмечает эксперт. Прогноз МЭА по росту мирового спроса на нефть к 2023 году‍ на 6,9 млн баррелей в сутки может быть скорректирован по множеству причин. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов

"В этом году Россия едва ли покажет рост нефтедобычи — это объективные денные, ибо Москва связана обязательствами в рамках договоренностей ОПЕК+. Это объективная данность. Но МЭА опирается на прогнозы российских компаний — "Газпромнефть", к примеру, намерена к 2020 году выйти на 100 миллионов тонн годовой добычи в нефтяном эквиваленте. Предполагаю, что МЭА решили: основная добыча у нас будет вестись на традиционных месторождениях по традиционным технологиям. Однако и тут МЭА исходит из того, что за 5 лет ни в РФ, ни в мире ничего не поменяется. К примеру, сейчас коэффициент извлечение нефти в России порядка 30 — это значит, что 70% запасов остается в пласте. Меж тем, не учитывается развитие технологий добычи на шельфе, новых способов извлечения сланцевой нефти. То есть считать прогноз реалистичным на горизонте пяти лет нет ни малейших оснований. равно как и все остальные негативные выводы МЭА в отношении России", — подчеркивает аналитик. Китай и баженовская свита МЭА в новом докладе "Анализ и прогнозы до 2023 года" пришло к выводу, что спрос на нефть в мире увеличится к указанному сроку на 7% — до 104,7 миллиона баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 2018 годом, при этом Китай останется главным двигателем роста спроса. Основной рост спроса придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, который составит 4,2 млн б/с от общего показателя. Ключевым фактором роста спроса станет развитие нефтехимического сектора, особенно в США и Китае, а также за счет увеличения потребления керосина — воздушные перевозки становятся более доступными в разных странах.

Доклад МЭА гласит: в России спрос на нефть будет расти в среднем на 55 тысяч б/с ежегодно при поддержке более высоких цен на нефть и макроэкономической стабилизации. В результате в 2018 году спрос на нефть в России составит 3,665 млн б/с, а к 2023 году вырастет до 3,959 млн б/с. В частности, российский спрос будет поддерживаться проектами на базе нефтяного газа, а также этановыми проектами, которые увеличат спрос в России на 130 тысяч б/с к 2023 году.