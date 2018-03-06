«Генерал Мороз» вновь встал на сторону России

На фоне холодов, охвативших Западную Европу, «в Германии все довольны, что действует обходной „Северный поток“. Такими словами политологи объясняют парадоксально тихую реакцию стран ЕС на очередной российско-украинский конфликт вокруг транзита газа. Во времена пришедших в Европу сибирских морозов российские аргументы звучат особенно убедительно.

В понедельник российско-украинский газовый спор развивался по нарастающей. Газпром официально уведомил Нафтогаз о начале расторжения в судебном порядке контрактов на поставку и транзит газа через Украину . Между тем, Запад, на чьем благополучии и должна прямым образом сказаться очередная газовая ссора, почти не обратил на нее никакого внимания.

Вместо того, чтобы по привычке солидаризироваться с Украиной, руководство ЕС занял позицию, которую можно охарактеризовать так: решайте свои проблемы сами. Главное, чтобы ваши споры не отразились на конечном потребителе.

В ЕС Киев упрекнули в неблагодарности И все же Берлин не смог скрыть недовольства угрозами Москвы. „Германия обеспокоена сообщениями о том, что российский Газпром отменит контракт на поставку газа с Нафтогазом Украины, — сказал в понедельник представитель германского правительства Штефан Зайберт. — Если Газпром хочет преждевременно объявить о разрыве контрактов, это вызывает раздражение не только тут, в Германии, но и в других странах ЕС, и в Еврокомиссии“. Еврокомиссия накануне выступила с примирительным заявлением, предложив сторонам свои услуги в качестве посредника.

Но Зайберт обратил внимание на то, что обе страны, не только Россия , но и Украина должны быть надежными партнерами в снабжении Евросоюза газом. Зайберт призвал обе стороны уважать решения Стокгольмского арбитража.

Именно этот суд, как известно, обязал Газпром доплатить Нафтогазу 4,6 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, аргументируя это резким ухудшением экономического положения на Украине. Российская компания с этим аргументом не согласилась и не только подала апелляцию, но решила и вовсе досрочно прекратить контрактные отношения с Украиной.

Российско-украинский газовый конфликт вообще оказался на периферии новостной повестки западной печати. Например, на брифинге в Берлине Зайберта расспрашивали в первую очередь не про Нафтогаз и Газпром, а про отношения с Соединенными Штатами , которые балансируют на грани торговой войны.

»Россия перекрывает газ — польская сторона срочно увеличивает поставки. А за это мы получаем демонстрацию с флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом «Львов не для польских господ», — возмутился замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий. О газовом конфликте вспомнили разве что в Польше . Как известно, в пятницу эта страна срочно поставила Украине реверсный газ, чтобы спасти замерзающие украинские школы. Как ни странно, Варшава использовала эту тему, чтобы лишний повод пнуть Киев за неблагодарность.

«И лично Ангела Меркель, и правительство уже заявили, что «Северный поток — 2» будет построен, — напоминает политолог. — Проблема в том, что против выступает американский конгресс, Польша и часть Еврокомиссии». Но помешать строительству уже не удатся, уверен Рар. Генерал Мороз приглушил голос Украины на Западе Директор Центра России и Евразии при Совете по внешней политике Германии Александр Рар считает, что ссора Газпрома и Нафтогаза не помогут ускорить строительство «Северного потока — 2», — расклад сторонников и противников проекта уже давно устоялся. Но, однако, не смогут и замедлить.

Конечно, в целом общественное мнение в ЕС по-прежнему больше симпатизирует Киеву. Брюссель , как известно, требует сохранения российского газового транзита через Украину.

«В ЕС считают, что Украина должна зарабатывать деньги на транзите российского газа, — сказал газете ВЗГЛЯД Рар. — Запад не хочет своими кредитами кормить Украину, когда есть российский транзит, своего рода золотой источник, который помогает этой стране поддерживать экономику».

Однако в условиях холодов подобные соображения вряд ли разделяют обычные жители западной Европы, напомнил Рар.