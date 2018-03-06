Названа дата возобновления авиарейсов Москва-Каир

Первые прямые рейсы из Москвы в Каир могут возобновиться в период с 10 по 15 апреля, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиационной администрации Египта.
"Достигнута и закреплена договоренность с российской стороной о начале выполнения прямых рейсов на маршруте Москва-Каир в период с 10 по 15 апреля", — сказал источник.
Все рейсы в Россию перед вылетом из Египта будут проверяться специалистами авиабезопасности российского предприятия "Аэромаш".
Ранее египетская авиакомпания EgyptAir подтвердила, что возобновление авиасообщения между Россией и Египтом отложено до начала апреля.