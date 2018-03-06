Газовая война с Украиной ударит по россиянам

Газовая война с Украиной больно ударит по россиянам

Газовый конфликт Киева и Москвы может ударить не только по украинцам, но и по россиянам. Если в результате расторгнутых контрактов "Газпром" начнет терять прибыль, могут повыситься тарифы внутри России, считают аналитики.

Процедура расторжения контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом" уже запущена. Украинская сторона получила официальное уведомление. Отказ российского газового концерна от транзита голубого топлива через Украину приведет к падению доходов бюджета, так как экспортная выручка снизится, отмечает директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев

По словам аналитика, кроме налогов и экспортных пошлин, речь идет еще и о дивидендах на государственную долю в акционерном капитале газового холдинга.

"Кредитные рейтинги самого "Газпрома" более уязвимы, чем суверенные рейтинги России. Российская компания может пролоббировать повышение тарифов на внутреннем рынке с целью компенсировать финансовые потери в Европе", — считает эксперт.

Разуваев предполагает, что такая перспектива отрицательно скажется на темпах экономического роста в России и не обрадует простых россиян.

Но, конечно, главными пострадавшими окажутся украинские потребители. "Цена на газ вырастет, и вырастет существенно, так как "Нафтогаз" уже проводит политику "суверенитета", подчеркивает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова . Правда, отмечает она, суверенитет какой-то странный: Киев закупает по реверсу в Европе — преимущественно в Словакии и Польше — тот же самый российский газ, но вчетверо дороже, чем у "Газпрома". Эксперт ожидает, что такая политика приведет к существенным социальным последствиям: росту безработицы, инфляции, усилению разрыва между доходами богатых и бедных.

Как сообщается, процедура расторжения контрактов будет осуществляться через Стокгольмский арбитражный суд — тот же самый, который 28 февраля обязал российскую компанию выплатить 2,56 миллиарда долларов по транзитному контракту с "Нафтогазом". Комментируя такое решение арбитража, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что концерн не намерен за свой счет решать экономические проблемы Украины, передает RT.