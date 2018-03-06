Рекорд века: Россия накормит весь мир

Россия в этом году может стать мировым рекордсменом по экспорту пшеницы, отобрав его у США. В целом, по итогам прошлого года, объем поставок продовольствия и сельхозпродукции на внешний рынок вырос до $20,7 млрд Но пока импорт превышает экспорт, поэтому президент Владимир Путин поставил задачу через 4 года выйти на самообеспечение основными видами продовольствия. Минсельхоз рассчитывает, что стать нетто-экспортером Россия сможет уже в 2020 году.

Росстат на днях уточнил данные по урожаю в РФ, увеличив более чем на 1 млн тонн зерна предыдущий показатель. Так, по оценке службы, в текущем сельхзгоду (июль 2017 — июнь 2018 гг.) Россия собрала 135,393 млн тонн зерна, из них 85,9 млн тонн — пшеницы.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в начале марта с посланием Федеральному собранию, поздравил аграриев с таким результатом, обратив внимание, что он превзошел даже максимальный показатель Советского Союза в 127,4 млн тонн, достигнутый в 1978 году.

Минсельхоз, в свою очередь, пересмотрел прогноз по экспорту. Министр Александр Ткачев заявил журналистам, что экспортный потенциал России по поставкам зерна в этом году может достичь 50 млн тонн.

Ранее его ведомство прогнозировало экспорт на уровне 45-47 млн тонн зерна, в том числе 35 млн тонн пшеницы.

По данным ведомства, с 1 июля прошлого года по 21 февраля 2018 года Россия поставила на внешние рынки 33,548 млн тонн зерна, что на 39,7% больше, чем годом ранее. При этом экспорт пшеницы вырос более чем на 40% — до 26,25 млн тонн, ячменя — вдвое — до 3,9 млн тонн.

Покупателями российского зерна являются более сотни стран мира, в числе которых Египет, Турция, Бангладеш, Саудовская Аравия, Индонезия, Азербайджан, Нигерия и др.

Агентство Bloomberg недавно сообщило, что по итогам 2017-2018 зернового года Россия экспортирует на 30% больше пшеницы, чем в прошлом году (36,6 млн тонн) и по этому показателю станет лидером столетия. Пока еще действующий рекорд принадлежит США — в 1992—1993 гг. Штаты поставили на мировой рынок 36,8 млн т пшеницы.

Александр Ткачев говорит, что Россия намерена и впредь оставаться мировым лидером по поставкам пшеницы.

«Я думаю, что даже при уменьшении объемов сбора пшеницы лидерство на мировом рынке мы сохраним», — сказал министр, уточнив, что это стало возможным благодаря рекордным урожаям последних двух лет.

В целом, по данным Росстата, производство сельскохозяйственной продукции в 2017 году выросло на 2,4%. В январе этого года рост составил 2,5% к аналогичному периоду прошлого года. Как свидетельствует таможенная статистика, экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья в денежном выражении вырос на 21,3% и составил $20,7 млрд Это больше чем экспорт вооружений, говорил президент Владимир Путин.

Но, несмотря на текущие успехи, Россия пока еще является чистым импортером продовольствия. В прошлом году в страну было ввезено товаров и сырья на $28,8 млрд

Владимир Путин, выступая в начале марта с посланием Федеральному Собранию, поставил перед отраслью задачу — за четыре года стать чистым экспортером продовольствия.

«Уже через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больше агропромышленной продукции, чем ввозим в страну», — сказал президент.

По его словам, необходимо повысить самообеспеченность страны говядиной, молоком и овощами.

Для этого государство готово продолжить оказывать меры поддержки отрасли, в том числе малым фермерским хозяйствам.

В Минсельхозе полагают, что Россия в состоянии вернуть себе статус нетто-экспортера продукции АПК уже через два года.

«Думаю, что уже в 2020 году агропромышленный комплекс может достичь результата, которого не удавалось добиться десятилетиями, и вернуть себе статус нетто-экспортера продовольствия, утраченный 65 лет назад», — заявил Александр Ткачев.

А к 2024 году, по его словам, «мы ставим амбициозную задачу — довести объем экспорта до $50 млрд».

Необходимо подчеркнуть, что аграрии получают существенную поддержку из федерального бюджета. В 2018 году ее объем составит 242 млрд рублей. Столько же правительство потратило и в 2017 году. В феврале этого года премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал и в дальнейшем сохранить все меры поддержки сектора, включая льготное кредитование.

Впрочем, эксперты предупреждают, что чрезмерного оптимизма быть не должно, проблем еще достаточно, в том числе и в успешном зерновом секторе.

Возросший экспорт из России и некоторых других стран привел к падению цен на зерно. Это отмечал и Владимир Путин.

По данным ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), индекс мировых цен на продовольствие в феврале этого года был на 2,7% ниже, чем год назад. Индекс цен на зерновые упал на 6,8%.

Котировки на мировых биржах не торопятся взлетать вверх, поэтому в большей степени экспортные ориентиры нашей страны имеют под собой цель продать накопившиеся объемы зерна, отмечает партнер практики АПК АО «НЭО Центр» Владимир Шафоростов.

Для поддержки в условиях снижающихся цен российских экспортеров в прошлом году было введено субсидирование железнодорожных перевозок зерна из отдаленных от портов регионов. Эту меру Минсельхоз намерен сделать постоянной.

В конце сентября РЖД приняло решение о предоставлении скидки 10,3% на перевозку зерна из ряда областей Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов через российские морские порты.

В конце декабря 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами сообщил, что на субсидии РЖД в 2017 году правительство выделило 1 млрд руб., в 2018 году на эти цели заложено почти 2 млрд руб.

Кроме низких цен проблемой для производителей зерна является нехватка современных хранилищ внутри страны. При этом большая часть зернохранилищ используются со времен Советского Союза, и степень их износа уже превышает 50%.

Многие элеваторы, которые позволяют сохранить качество и количество зерна на длительное время, сейчас заняты интервенционным зерном госфонда. Остро этот вопрос стоит в Сибири, в Поволжье, в ряде центральных регионов. Минсельхоз анонсировал уже планы по освобождению части мощностей за счет экспорта 500 тыс. тонн «государственного» зерна. Ожидается, что это произойдет в июне.

Но эта мера может еще больше снизить цены. Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко , выступая на профильной конференции «Где маржа-2018», подчеркнул, что «мы будем освобождать элеваторы, а аграриям стоит учиться жить в новых условиях, не рассчитывая на госзакупки».

«Себестоимость теперь нужно вписывать в условия текущей конъюнктуры рынка», — сказал он.

Для увеличения и поддержания экспорта нужно построение единой системы анализа отрасли, а ее пока нет, отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал . Такая система позволит более гибко реагировать в плане регулирования и дополнительных необходимых стимулов для разных регионах и разных типов хозяйств. Это первый шаг к эффективному в рамках страны использованию сельхозугодий, обеспечивающему устойчивую отдачу без истощения почв, уверен он.

В целом, в Минсельхозе полагают, что существующий комплекс мер поддержки и ход, который набрали хозяйства, позволит к 2025 году довести объем урожая может до 150 млн тонн, а экспорт — до 60 млн тонн.