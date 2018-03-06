ООН: мир потратил $233 млрд на кризисы за 10 лет

Международное сообщество за 10 последних лет потратило около $233 млрд на гуманитарную или миротворческую деятельность в странах, охваченных кризисом, а также на прием беженцев, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш , передает ТАСС

Он также призвал страны перейти от тактики непосредственного реагирования на конфликты к подходу, предусматривающему принятие шагов по предотвращению кризисных ситуаций.

Гутерриш напомнил, что в 2005 году был создан фонд ООН по миростроительству, с его помощью в организации финансируют усилия по стабилизации стран, которые вскоре могут столкнуться с кризисом. Сейчас уставной капитал фонда составляет $250 млн, и генсек ООН призвал страны удвоить эту сумму.

"Мы становимся свидетелями необязательных человеческих страданий в немыслимых масштабах. За последние десять лет международное сообщество потратило $233 миллиарда на гуманитарное реагирование, миротворческие операции и прием беженцев", — заявил генеральный секретарь. По его словам, неспособность стран обеспечить достаточное финансирование программ миростроительства "подрывает усилия по спасению жизней, стабилизации стран, облегчению страданий людей и защите уязвимых групп населения".

"Вместо реагирования на кризисы нам нужно больше инвестировать в их предотвращение", — подчеркнул Гутерриш. Он раскрыл результаты совместного исследования ООН и Всемирного банка , согласно которому эффективные превентивные меры позволят мировому сообществу экономить до $70 млрд в год.

"Фонд миростроительства — это критически важный инструмент для достижения этой цели", — добавил административный глава организации.