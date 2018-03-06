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Мир потратил $233 млрд на кризисы
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ООН: мир потратил $233 млрд на кризисы за 10 лет 

Вести Экономика 7 часов назад
Фото: Reuters
Международное сообщество за 10 последних лет потратило около $233 млрд на гуманитарную или миротворческую деятельность в странах, охваченных кризисом, а также на прием беженцев, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.
Он также призвал страны перейти от тактики непосредственного реагирования на конфликты к подходу, предусматривающему принятие шагов по предотвращению кризисных ситуаций.
Гутерриш напомнил, что в 2005 году был создан фонд ООН по миростроительству, с его помощью в организации финансируют усилия по стабилизации стран, которые вскоре могут столкнуться с кризисом. Сейчас уставной капитал фонда составляет $250 млн, и генсек ООН призвал страны удвоить эту сумму.
По его словам, неспособность стран обеспечить достаточное финансирование программ миростроительства "подрывает усилия по спасению жизней, стабилизации стран, облегчению страданий людей и защите уязвимых групп населения".
"Мы становимся свидетелями необязательных человеческих страданий в немыслимых масштабах. За последние десять лет международное сообщество потратило $233 миллиарда на гуманитарное реагирование, миротворческие операции и прием беженцев", — заявил генеральный секретарь.
"Вместо реагирования на кризисы нам нужно больше инвестировать в их предотвращение", — подчеркнул Гутерриш. Он раскрыл результаты совместного исследования ООН и Всемирного банка, согласно которому эффективные превентивные меры позволят мировому сообществу экономить до $70 млрд в год.
"Фонд миростроительства — это критически важный инструмент для достижения этой цели", — добавил административный глава организации.
Выступая перед членами Генассамблеи в понедельник, Гутерриш призвал государства поддержать его рекомендации, направленные на "преодоление разобщенности и повышение эффективности работы системы ООН".
"Нам нужно сделать больше для того, чтобы преодолеть дисбаланс в том, сколько мы тратим на конфликты, а сколько — на мир", — резюмировал административный глава организации.
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