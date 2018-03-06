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В парламенте Венесуэлы заявили о сокращении экономики страны на 13,2% в 2017 году
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В парламенте Венесуэлы заявили о сокращении экономики страны на 13,2% в 2017 году 

ТАСС 6 марта 2018
ТАСС, 6 марта. Сокращение экономики Венесуэлы идет на протяжении последних четырех лет, и по итогам 2017 года оно превысило 13%. Об этом заявил в понедельник глава комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Хосе Герра, сообщила газета El Nacional.
"В 2017 году венесуэльская экономика сократилась на 13,2%, что больше, чем в 2016 году, когда этот показатель составил 12%", — сказал Герра. По его оценке, происходящее связано со снижением покупательной способности населения из-за низких доходов, а также стремительным обесцениванием национальной валюты.
В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам парламента, в 2017 году инфляция превысила 2600%. В 2018 году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14 000%.
Тяжелая ситуация в стране вынуждает многих граждан Боливарианской Республики эмигрировать. В настоящее время только на территории соседней Колумбии находятся более 550 тыс. венесуэльцев.
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