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В США рассказали о повышении пошлин на алюминий в случае договора с Канадой и Мексикой
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В США рассказали о повышении пошлин на алюминий в случае договора с Канадой и Мексикой 

Газета.Ru 9 марта 2018
Фото: ТАСС
США увеличат пошлины на импорт стали и алюминия из большинства стран, если будет достигнута договоренность об их отмене для Канады и Мексики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Белом доме.
"Если мы сможем договориться с Канадой и Мексикой, нам придется повысить тарифы для остальных стран… чтобы обеспечить защиту наших производителей стали и алюминия", — сказал источник.
По решению президента США Дональда Трампа, Соединенные штаты введут пошлину в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия. Он отметил, что сборы не будут распространяться на материалы, произведенные в США, призвав иностранные компании к работе в Штатах.
Ранее сообщалось, что Трамп отложил введение пошлин на алюминий и сталь.
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