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2018 год должен стать прорывным по поставкам белорусских продуктов на рынок Китая — посол Беларуси
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2018 год должен стать прорывным по поставкам белорусских продуктов на рынок Китая — посол Беларуси 

ИА Синьхуа 7 марта 2018
Минск, 7 марта /Синьхуа/ — Текущий 2018 год должен стать прорывным в поставках белорусских продуктов на китайский рынок. Об этом во вторник журналистам сообщил посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.
"Подписаны контракты, сейчас нужно очень четко их исполнить, и это большая ответственность", — сказал К. Рудый. В частности, в конце года были подписаны контракты на поставку в Китай белорусской молочной и мясной продукции на 114 млн долларов США. «В 2017 году были поставки на 15 млн долларов, в 2016-м — на 5 млн долларов. Если мы реализуем продукции на 114 млн долларов США, это будет прорыв», — считает посол.
К. Рудый рассказал, что начались поставки в Китай продукции деревообрабатывающей промышленности, произведенной известными брендами в Беларуси. «Это хороший пример для нашего „Беллесбумпрома“ наращивать поставки на этот рынок», — подчеркнул он. Кроме того, по словам К. Рудого, активно ведется работа по поиску инвесторов в Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». —0—
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