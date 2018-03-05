Март не пожалеет рубль

Объем валютных интервенций Минфина в марте-апреле этого года сократится почти на 35%. Аналитики считают, что давление на рубль немного ослабнет, но ближе к президентским выборам 18 марта волатильность на рынке возрастет. К концу месяца есть риск, что доллар подорожает до 60 рублей. Но при отсутствии серьезных шоков, вроде ужесточения санкций, курс может оказаться возле отметки в 55 рублей. Минфин сегодня объявил параметры очередного раунда покупки валюты на рынке. Совокупный объем средств, направляемых на эти цели составит 192,5 млрд руб.

Операции будут проводиться в период с 7 марта 2018 года по 5 апреля 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 9,6 млрд руб.

В предыдущие месяцы объемы валютных интервенций были выше — 257,1 млрд рублей в январе-феврале и 298,1 миллиарда в феврале-марте. Снижение объемов покупки валюты связано с падением цен на нефть. По данным Минфина, баррель российской марки Urals в январе 2018 года стоил в среднем $68,46, а в феврале — $63,27.

Юрий Попов, Sberbank CIB полагает, что снижение объемов покупки валюты приведет к ослаблению давления на рубль. «Напротив, продажи валюты экспортерами достигнут максимума, так как им потребуются средства для выплаты налогов», — отмечает он.

До 28 марта нужно заплатить налог на прибыль по итогам 2017 года. По оценке Sberbank CIB, в общей сложности это около 650 млрд руб.

«Таким образом, если глобальное восприятие рисков резко не ухудшится, наш прогноз курса 55 руб. за доллар США по итогам 1 квартала 2018 года по-прежнему вполне реалистичен», — резюмирует аналитик.

Георгий Ващенко , начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» соглашается, что снижение покупок валюты Минфином в марте ослабит давление на курс.

Он отмечает, что в целом влияние операций Минфина отразилось на валютном рыке слабее, чем это ожидалось.

Если в первую неделю февраля рубль снизился почти на 5% к доллару, в то числе, из-за действий Минфина, то уже к концу месяца курс обновил минимум с 2015 года. Рубль поддерживали новости о повышении рейтинга, спрос на рублевые облигации на фоне притока средств в инвестфонды, ориентированные на Россию.

По мнению Ващенко, на рынок в значительной степени будут влиять решения ЦБ ФРС в конце месяца об уровне ставок, новости о новых санкциях. При этом он полагает, что рубль не укрепится, а немного потеряет к концу месяца.

«Если нефть будет торговаться в коридоре $60-65, ФРС повысит ставку на 0,25 п.п., а российский ЦБ свою ключевую ставку на 0,25 п.п. понизит, то можно ожидать, что к концу месяца пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 57,5-58,5», — полагает он.

Аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов отмечает, что в ближайшее время волатильность на рынке усилится, спрос на валюту вырастет. Основным фактором, который будет нервировать биржевых игроков, будут президентские выборы 18 марта.

Он отмечает, что с одной стороны выборы, должны пройти предсказуемо, с другой не исключены провокации, которые могут привести к дестабилизации политической ситуации, поэтому инвесторы предпочитают уйти от рублевых рисков в валюту.

«Второй побуждающий мотив покупки доллара — это высокая вероятность введения новых санкций со стороны США уже в ближайшие две недели. Это может быть и запрет на операции с ОФЗ, который не был введен в прошлый раз. Полагаю, что все эти тревожные настроения вскоре приведут к росту курса доллара к рублю до отметки 60», — полагает аналитик.

В дальнейшем, рубль вряд ли укрепится, считает Алексей Антонов. Вслед за выборами будет приближаться период отпусков, когда спрос на валюту со стороны населения растет.

В понедельник 5 марта доллар на Мосбирже торговался в районе 57 рублей, баррель Brent стоил $64,4 (российская нефть продается с дисконтом в $2-3 к Brent).

Текущие нефтяные котировки и курс в целом комфортны для Минфина. Если они сохранятся на этом уровне до конца года, то федеральный бюджет может быть сверстан с профицитом, а резервы пополнятся более чем на 2 трлн рублей, говорил глава ведомства Антон Силуанов

С учетом последних интервенций, объем средств, Минфин потратит на покупку валюты 747,7 млрд рублей. Это позволит ему пополнить резервы более чем на $13 млрд За весь прошлый год Минфин потратил на эти цели 829,1 млрд рублей.

В тоже время, ведомство не планирует сокращать объем заимствований в этом году. Это связано с тем, что, несмотря на действие бюджетного правила, предусматривающего цену отсечения в $40 за баррель, доходы бюджета, о которых отчитывается Минфин, включают в себя и расходы на покупку валюты.

«В федеральном бюджете учтен общий прогноз доходов — ненефтегазовых, базовых нефтегазовых и дополнительных нефтегазовых, которые направляются на покупку валюты, в соответствии с бюджетным правилом», — пояснили «Газете.Ru» в Минфине.

Иными словами, весь профицит и еще часть доходов уйдут в резервы, а недостающие средства будут взяты путем размещения гособлигаций.

По данным Минфина, на 1 февраля этого года внутренний госдолг составлял 8,7 трлн рублей (в том числе госгарантии — 1,5 трлн руб.), внешний — $50,5 млрд (включая $11 млрд госгарантий).

Брать в долг России в этом году будет проще. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте со спекулятивного «BB+» до инвестиционного «BBB-».