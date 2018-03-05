В ЖКХ хотят изменить тарифы

К примеру, россияне смогут выбрать тарифы «эконом», «оптимум» или «безлимит».
В России могут появиться несколько тарифов ЖКХ, по аналогии с сотовыми операторами, которые позволят вводить дисконтные программы для населения, заявил замглавы Минстроя Андрей Чибис. Для этого необходимо ввести автоматизированный контроль потребления и качества ресурсов.
«Перед нами стоит задача автоматизации всей этой системы, чтоб рационально загружать мощности, включая те, что уже построены, не строя новую инфраструктуру, которую дороже будет содержать», — цитирует Чибиса РИА «Новости».
Как только в стране будет налажен контроль на автоматическом уровне, можно будет ввести тарифы, например «эконом», «оптимум» и «безлимит», добавил замминистра.
Нововведения могут появиться в рамках развития программы «Умный город» приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда».