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В ЖКХ хотят изменить тарифы
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В ЖКХ могут появиться аналогичные сотовой связи тарифы 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
К примеру, россияне смогут выбрать тарифы «эконом», «оптимум» или «безлимит».
В России могут появиться несколько тарифов ЖКХ, по аналогии с сотовыми операторами, которые позволят вводить дисконтные программы для населения, заявил замглавы Минстроя Андрей Чибис. Для этого необходимо ввести автоматизированный контроль потребления и качества ресурсов.
«Перед нами стоит задача автоматизации всей этой системы, чтоб рационально загружать мощности, включая те, что уже построены, не строя новую инфраструктуру, которую дороже будет содержать», — цитирует Чибиса РИА «Новости».
Как только в стране будет налажен контроль на автоматическом уровне, можно будет ввести тарифы, например «эконом», «оптимум» и «безлимит», добавил замминистра.
Нововведения могут появиться в рамках развития программы «Умный город» приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда».
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