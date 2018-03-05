В ЖКХ хотят изменить тарифы

В ЖКХ могут появиться аналогичные сотовой связи тарифы

К примеру, россияне смогут выбрать тарифы «эконом», «оптимум» или «безлимит».

«Перед нами стоит задача автоматизации всей этой системы, чтоб рационально загружать мощности, включая те, что уже построены, не строя новую инфраструктуру, которую дороже будет содержать», — цитирует Чибиса РИА «Новости». В России могут появиться несколько тарифов ЖКХ, по аналогии с сотовыми операторами, которые позволят вводить дисконтные программы для населения, заявил замглавы Минстроя Андрей Чибис . Для этого необходимо ввести автоматизированный контроль потребления и качества ресурсов.

Как только в стране будет налажен контроль на автоматическом уровне, можно будет ввести тарифы, например «эконом», «оптимум» и «безлимит», добавил замминистра.

Нововведения могут появиться в рамках развития программы «Умный город» приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда».