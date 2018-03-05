Украина пожалуется в НАТО на «газовый шантаж» России

Украина пожалуется в НАТО на «газовый шантаж» и «угрозы новым оружием» со стороны России

Ирина Геращенко. Представители Киева на межпарламентском совете Украина — НАТО , который проходит в понедельник в Одессе, планируют поднять вопрос якобы «газового шантажа» со стороны Москвы, заявила первый вице-спикер Верховной рады

«Вместе с сопредседателем совета госпожой Рейнелл Андрейчук открыли заседание… в центре внимания последние деструктивные действия РФ: и газовый шантаж, и угрозы новым оружием», — написала Геращенко в Facebook.

Напомним, в среду Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов. В ответ на это председатель правления российской газовой компании Алексей Миллер заявил, что Газпром инициировал расторжение контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией.

Кроме того, Газпром с 1 марта не стал возобновлять поставки голубого топлива НАК «Нафтогаз Украины», в связи с чем украинская компания заявила о возможности возникновения дефицита голубого топлива.

Также 1 марта президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию продемонстрировал видео с ракетным комплексом «Сармат», новейшую крылатую ракету, подводный беспилотник и другие новейшие вооружения.

Также президент заметил, что до создания новых систем вооружений Москву «никто не слушал», и призвал услышать предупреждения Москвы о нарушении международного стратегического баланса теперь.