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Украина пожалуется в НАТО на «газовый шантаж» России
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Украина пожалуется в НАТО на «газовый шантаж» и «угрозы новым оружием» со стороны России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Представители Киева на межпарламентском совете Украина — НАТО, который проходит в понедельник в Одессе, планируют поднять вопрос якобы «газового шантажа» со стороны Москвы, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
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«Вместе с сопредседателем совета госпожой Рейнелл Андрейчук открыли заседание… в центре внимания последние деструктивные действия РФ: и газовый шантаж, и угрозы новым оружием», — написала Геращенко в Facebook.
Напомним, в среду Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов. В ответ на это председатель правления российской газовой компании Алексей Миллер заявил, что Газпром инициировал расторжение контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией.
Кроме того, Газпром с 1 марта не стал возобновлять поставки голубого топлива НАК «Нафтогаз Украины», в связи с чем украинская компания заявила о возможности возникновения дефицита голубого топлива.
Также 1 марта президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию продемонстрировал видео с ракетным комплексом «Сармат», новейшую крылатую ракету, подводный беспилотник и другие новейшие вооружения.
Также президент заметил, что до создания новых систем вооружений Москву «никто не слушал», и призвал услышать предупреждения Москвы о нарушении международного стратегического баланса теперь.
Отметим, что в Госдепе увидели в ролике демонстрации ядерную атаку на Флориду и расстроились.
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