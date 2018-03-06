«Хотите топить дровами? Так они тоже в России»

«Хотите топить дровами? А они тоже в России»: в РФ ответили немецким СМИ, обвинившим ФК «Шальке» в «циничной рекламе»…

Немецкие СМИ выступили с критикой футбольного клуба "Шальке-04", на матчах которого рекламируется "Северный поток-2". В России напомнили, что альтернатив газу у Европы нет.

Крупнейший таблоид Германии Bild накануне опубликовал материал с критикой в адрес команды "Шальке" из города Гельзенкирхен . Поводом для заявления стала демонстрация рекламы проекта "Северный поток-2" во время игры против берлинской "Герты" 3 марта (завершилась победой "Шальке" со счетом 1:0) — логотип газопровода со слоганом "Надежная энергия для Европы" показывался на панелях на бортиках и за воротами.

Bild обращает внимание, что реклама была заказана генеральным спонсором "Шальке" "Газпромом" , который в 2018 году начал рекламировать газопровод на домашнем стадионе гельзенкирхенцев "Фельтинс-Арена". При этом авторы издания Петер Венцль и Юлиан Репске называют рекламу "циничной", поскольку "Северный поток-2" является "спорным" проектом на фоне энергетических и иных противоречий между РФ и Украиной

Таблоид подчеркивает, что в Европе нет единства по "Северному потоку-2" — против газопровода выступают такие страны, как Польша Литва , проводящие антироссийскую политику. Власти Германии, напротив, поддерживают строительство трубопровода, поскольку желают стабилизировать поставки и сделать ФРГ общеевропейским хабом, повысив ее значимость в ЕС . Внутри Германии проект не поддерживают "силы, требующие общеевропейской солидарности" в энергетике, которым, очевидно, лояльны журналисты Bild.

schalke04.de / Пресс-служба Schalke 04 // Рекламу "Северного потока-2" на играх "Шальке" размещает спонсор команды "Газпром"

В России на претензии немецких СМИ к рекламе "Северного потока-2" на матчах "Шальке" ответили напоминанием о критической важности российского газа для Европы. Пользователи Сети отмечают, что альтернатив "голубому топливу" у ЕС и Германии нет — в связи с этим статью Bild можно трактовать как призыв к отказу от газа как источника тепла вообще.

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Также россияне предположили, что претензии к "Шальке", вероятно, выскажет Украина, диалог с которой в области энергетики осложнился в конце минувшей недели. Российский "Газпром" принял решение начать расторжение всех контрактов с украинским "Нафтогазом" , в том числе о транзите газа в Европу по украинской ГТС и поставок ресурса Украине — в результате Киеву пришлось приобретать газ из Европы вчетверо дороже российского.