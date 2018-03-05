Раскрыты зарплаты российских чиновников

Средняя заработная плата служащих федеральных госорганов в 2017 году выросла на 2,7 процента, до 118,8 тысячи рублей в месяц. Об этом в понедельник, 5 марта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата

При этом средняя зарплата в России в прошлом году составила 39 тысяч рублей, в Москве — 94,9 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты среди чиновников в 2017 году были зафиксированы в аппарате правительства (227,2 тысячи рублей), администрации президента (217,4 тысячи рублей) и Счетной палате (180,7 тысячи рублей).

Меньше других в прошлом году зарабатывали госслужащие в Федеральном агентстве по печати (59,8 тысячи рублей), Федеральном агентстве по недропользованию (60,2 тысячи рублей) и Федеральном агентстве по туризму (61,3 тысячи рублей), отмечает издание.

За 2017 год реальные доходы россиян упали на 1,7 процента против падения на 5,8 процента по итогам 2016 года. При этом реальные зарплаты россиян в январе продемонстрировали рост, поднявшись на 6,2 процента. За 2017 год реальные зарплаты выросли на 3,5 процента.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2018 года, по оценке Росстата, составила 38,4 тысячи рублей и по сравнению с январем 2017 года выросла на 8,5 процента.